Vestminsterska palata u opasnosti ako se hitno ne renovira

Komitet za javne račune Donjeg doma britanskog parlamenta upozorio je danas da je Vestminsterska palata u opasnosti od “katastrofalnog događaja”. Poput požara koji je 2019. godine zahvatio katedralu Notr Dam u Parizu, ukoliko ne dođe do hitnog renoviranja zdanja.

Komitet je naveo da bi bez preduzimanja mera, u najboljem slučaju, istorijska zgrada u kojoj se nalazi sedište britanskog parlamenta počela da nekontrolisano propada, prenosi Skaj njuz.

U svom najnovijem izveštaju, Komitet za javne račune je procenio da se očekuje da će nedeljni troškovi održavanja parlamentarne zgrade porasti sa 1,5 miliona funti (1,8 miliona evra). Na dva miliona funti (2,4 miliona evra) u narednim godinama. Pa upozorio je da će svaka godina odlaganja programa renoviranja zgrade dodati još 420 miliona funti (503 miliona evra) za troškove realizacije programa.

Izveštaj Komiteta za javne račune objavljen je pre serije glasanja u parlamentu o budućem pravcu programa obnove zgrade Vestminsterske palate. Za koje je trebalo da se održi ranije ove godine, ali je odloženo.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!