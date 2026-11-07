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Vestminsterska palata u opasnosti ako se hitno ne renovira

07.11.2026.
Foto: Piyabay

Vestminsterska palata u opasnosti ako se hitno ne renovira

Komitet za javne račune Donjeg doma britanskog parlamenta upozorio je danas da je Vestminsterska palata u opasnosti od “katastrofalnog događaja”. Poput požara koji je 2019. godine zahvatio katedralu Notr Dam u Parizu, ukoliko ne dođe do hitnog renoviranja zdanja.

Komitet je naveo da bi bez preduzimanja mera, u najboljem slučaju, istorijska zgrada u kojoj se nalazi sedište britanskog parlamenta počela da nekontrolisano propada, prenosi Skaj njuz.
U svom najnovijem izveštaju, Komitet za javne račune je procenio da se očekuje da će nedeljni troškovi održavanja parlamentarne zgrade porasti sa 1,5 miliona funti (1,8 miliona evra). Na dva miliona funti (2,4 miliona evra) u narednim godinama. Pa upozorio je da će svaka godina odlaganja programa renoviranja zgrade dodati još 420 miliona funti (503 miliona evra) za troškove realizacije programa.

Izveštaj Komiteta za javne račune objavljen je pre serije glasanja u parlamentu o budućem pravcu programa obnove zgrade Vestminsterske palate. Za koje je trebalo da se održi ranije ove godine, ali je odloženo.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.

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