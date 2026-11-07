Zabranjene američke sorte grožđa predmet rasprave u EU, Francuska i Italija protiv

Pitanje ponovnog odobravanja proizvodnje vina od šest američkih sorti grožđa ponovo je na dnevnom redu Evropske unije, nakon što je francuski poslanik u Evropskom parlamentu Erik Sarđakomo pokrenuo inicijativu za ukidanje višedecenijske zabrane njihove komercijalne upotrebe.

Zabrana se odnosi na sorte noa, otelo, izabela, žakez, klinton i herbemon, koje su u Evropu stigle iz Severne Amerike tokom 19. veka. Francuska je njihovu proizvodnju zabranila tridesetih godina prošlog veka, a druge evropske zemlje sledile su taj primer tokom sedamdesetih godina. Sarđakomo, koji predvodi pregovore o izmeni pravila EU o poljoprivrednim tržištima, ocenio je da je reč o zastareloj zabrani. Ukazujući da vina proizvedena od ovih sorti već mogu slobodno da se uvoze i konzumiraju u Evropi.

Zagovornici ukidanja zabrane smatraju da savremeni vinogradari raspolažu znanjem i tehnologijom koji omogućavaju kvalitetnu proizvodnju, te da bi tržište trebalo da odluči o uspehu tih vina.

Stručnjak za vinogradarsko nasleđe Žerom Vijare ukazao je da problem nije nužno u kvalitetu grožđa. Već u nekadašnjim načinima proizvodnje vina, dodajući da proizvođači treba da imaju slobodu izbora sorti koje će uzgajati.

Zabranjene američke sorte grožđa predmet rasprave u EU, Francuska i Italija protiv

Protivnici ove inicijative, međutim, upozoravaju da američke sorte uglavnom daju visoke prinose, što bi moglo da poremeti proizvodne kapacitete evropskog vinskog sektora. Predstavnici vinske industrije ukazuju i na specifičan, mošusni ukus vina od ovih sorti, koji se u vinskom svetu često ocenjuje kao nepoželjan. Francuska, Italija i Španija ranije su se usprotivile sličnom predlogu Evropske komisije iz 2019. godine. Navodeći da bi ukidanje zabrane moglo da ugrozi reputaciju evropskih vina. Među argumentima protivnika su i pitanja kvaliteta, otpornosti sorti na bolesti. Kao i odnos ponude i potražnje u uslovima smanjene potrošnje alkohola u Evropi.

Iako je Evropski parlament ranije ove godine podržao izmene koje bi omogućile legalizaciju ovih sorti, amandmani su odbačeni tokom pregovora sa Savetom EU, zbog protivljenja zemalja proizvođača vina.

Sarđakomo sada nastoji da sporne izmene uvrsti u novu regulativu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda, koja bi trebalo da se primenjuje posle 2027. godine.

Zabrana američkih sorti uvedena je u Francuskoj tridesetih godina, u vreme velike krize zbog prekomerne proizvodnje vina i pada cena. Tadašnje vlasti su, pored ekonomskih razloga, tvrdile da te sorte ugrožavaju kvalitet i međunarodni ugled francuskog vina.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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