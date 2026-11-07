Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu u Somboru, 16. novembar

Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica i komunalne takse za isticanje firme u Somboru ističe 16. novembra, saopštilo je Odeljenje poreske administracije Gradske uprave Sombora.

Kako je navedeno na zvaničnom gradskom sajtu utvrđeni iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, obveznici-pravna lica i preduzetnici su dužni da plaćaju tromesečno, u roku od 15 dana od dana isteka tromesečja, 15. aprila, 15. jula, 15. oktobra i 15. januara.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreskih obaveza, obveznici ne podležu obračunu i naplati zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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