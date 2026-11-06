Drama na aerodromu u Limi: Više od 3.000 tarantula zaplenjeno na putu za Nemačku

Više od 3.000 tarantula zaplenjeno je na aerodromu u Limi, nakon što su pronađene u prljavim čarapama u tri kofera na putu za Nemačku, saopštile su peruanske vlasti.

Kako je peruanska Nacionalna služba za šume i divlje životinje (SERFOR) saopštila, kofere su nosila dvojica državljana Nemačke i jedan državljanin Poljske, prenosi Gardijan.

Tarantule su otkrivene tokom rutinske carinske kontrole na međunarodnom aerodromu “Horhe Čaves”. Otkrivene su kada su službenici primetili neobično pomeranje unutar prtljaga. U koferima su pronađeni primerci različitih veličina i u različitim fazama razvoja, od jaja i tek izleglih jedinki do odraslih tarantula.

Jedna tarantula u Evropi može da dostigne cenu od oko 500 evra, što znači da bi vrednost krijumčarenih životinja u ovoj pošiljci mogla da iznosi oko 1,5 miliona evra

Tarantule potiču iz nekoliko oblasti Perua, navela je SERFOR.

Trojica osumnjičenih Evropljana privedena su i protiv njih će biti pokrenut krivični postupak, saopštila je služba.

Prema podacima Interpola, ilegalna trgovina divljim životinjama jedan je od najunosnijih oblika kriminala u svetu i godišnje donosi oko 20 milijardi dolara.

Takva trgovina jedan je od glavnih uzroka gubitka biodiverziteta.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.