SL podnela krivičnu prijavu protiv Stefanovića, on očekuje da JTOK što pre utvrdi istinu

Kandidati za narodne poslanike Studentske liste (SL) podneli su krivičnu prijavu protiv glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića zbog sumnje, kako je navedeno, na zloupotrebu službenog položaja i svesno pogodovanje okrivljenima u više predmeta, a Stefanović je povodom toga za Newsmax Balkans izjavio da očekuje da JTOK prijavu što pre uzme u rad, proveri sve navode i utvrdi istinu.

Kandidati Studentske liste u prijavi navode da je reč o nezakonitom ublažavanju kazni ranije osuđivanim licima, primeni blaže kvalifikacije u predmetu sa sto devetnaest komada municije, ponovnom podnošenju odbijenog sporazuma drugom sudiji, kao i o odustajanju od gonjenja pojedinih okrivljenih.

Oni traže detaljno ispitavanje ovih krivičnih predmeta i da se utvrde identiteti svih javnih tužilaca koji su učestvovali u pripremi, odobravanju i zaključivanju spornih sporazuma.

Nemanja Đurić, viši sudijski saradnik Višeg suda u Beogradu i kandidat za poslanika Studentske liste istakao je da u okviru instituta sporazuma o priznanju krivičnog dela tužilac može da zatraži blaže sankcionisanje krivice, ali ne može predložiti kaznu koja je ispod zakonskog minimuma, navodi RTS.

SL podnela krivičnu prijavu protiv Stefanovića, on očekuje da JTOK što pre utvrdi istinu

Stefanović je u izjavi za Newsmax Balkans rekao da očekuje da JTOK što pre razmotri podnetu krivičnu prijavu, proveri sve njene navode i utvrdi relevantne okolnosti kako bi se što pre došlo do istine.

– Ne bih javno komentarosao navode prijave, niti u njoj iznete kvalifikacije, za koje sam saznao iz medija, a prema kojima se prijava odnosi na sporazume o priznanju krivičnog dela, potvrđene sudskim presudama – rekao je Stefanović.

Istakao je da će u svemu, kao i dosad, poštovati Ustav, zakon i odluke nadležnih institucija.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.