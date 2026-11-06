BG berza produžila obustavu prava pristupa trgovačkom sistemu berze Alta banci

Privremena obustava je određena odlukom izvršnog direktora berze 2. novembra.

Privremena obustava traje dok postoje razlozi zbog kojih je određena, a najduže do donošenja drugačije odluke Nadzornog odbora Berze.

Za vreme trajanja privremene obustave članu Berze i njegovim ovlašćenim brokerima onemogućava se korišćenje Trgovačkog sistema radi izvršavanja naloga za trgovanje.

Nadležna služba Berze bez odlaganja će sprovesti tehničke mere potrebne za izvršenje ove odluke.

Berza povlači, kako se navodi, preostale aktivne naloge Alta Banke iz TS. Izvršni direktor će o ovoj odluci odmah, bez odlaganja, obavestiti Nadzorni odbor Berze.

Nadležne službe Berze bez odlaganja će zatražiti od Narodne banke Srbije dostavljanje konačnog akta o oduzimanju dozvole za rad.

Od Komisije za hartije od vrednosti informaciju o statusu dozvole za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti i, ako je donet, odgovarajući akt.

Kako se navodi na sajtu berze, u momentu donošenja ove odluke Berza nije primila konačni akt nadležnog organa o oduzimanju dozvole za rad.

BG berza produžila obustavu prava pristupa trgovačkom sistemu berze Alta banci

Po prijemu konačnog akta nadležnog organa Berza će bez odlaganja ispitati ispunjenost uslova za prestanak statusa člana Berze.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke, dodaje se u saopštenju.

Alta banka ad Beograd ima status člana Berze na osnovu odluke Nadzornog odbora Berze od 05.12.2024. godine.

Imajući u vidu prirodu i težinu okolnosti koje je NBS javno saopštila, navodi Beogradska berza, postoji opravdan rizik da bi dalje nesmetano poslovanje na TS moglo ugroziti poslovnu sigurnost investitora, drugih učesnika u radu Berze i same Berze.

Narodna banka Srbije oduzela je 30. oktobra dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd i upravljanje njome prenela na Agenciju za osiguranje depozita.

Alta banka je, u subotu, saopštila da je, u skladu sa važećim zakonskim propisima i odlukama nadležnih regulatornih organa, pokrenut stečajni postupak nad tom bankom.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.