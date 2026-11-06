MOL: Dodatna OFAK-ova licenca korak napred ka preuzimanju NIS-a

Licenca odobrava određene transakcije neophodne za prenos hartija od vrednosti koje je izdala Rusija na kompaniju MOL Serbia Investment Kft.

Ovo uključuje i pribavljanje određenih neophodnih odobrenja ruskih državnih organa.

Goran Radosavljević ocenio je tu licencu kao dobru vest navodeći da se, pomera priča koja stoji gotovo 10 meseci.

– Licenca podrazumeva davanje saglasnosti MOL-u da obavlja određene radnje u pravcu promene vlasništva – rekao je Radosavljević za Tanjug.

Dodatna licenca, kako kaže, ne podrazumeva da će celokupna trasakcija biti gotova jer je za to potrebno odobrenje OFAK-a.

– Ovo jeste jedan korak ka rešenju, ali meni mnogo više signalizira da će se proces završiti izjava visokih zvaničnika mađarske vlade, koji kažu da očekuju da se čitav ovaj proces završi do sredine decembra. Ovo jeste pomak, a da li će se to i konačno završiti, zavisi od dve strane koje su sad ključne – rekao je Radosavljević.

Ocenjuje da proces prodaje većinskog ruskog udela u NIS-u traje već dugo.

– Dakle, u ovom trenutku, pošto se otišlo na ovaj drugi korak i ovu malo drugačiju licencu, očigledno je OFAK uveren da bi ovo moglo da se završi, a brzina završetka će zavisiti od dve strane. Mislim da je bilo dovoljno vremena da se uradi sve što je potrebno da bi do tog završetka došlo – naveo je sagovornik Tanjuga.

MOL: Dodatna OFAK-ova licenca korak napred ka preuzimanju NIS-a

Radosavljević kaže da je teško govoriti o dodatnoj OFAK-ovoj licenci NIS-u imajući u vidu da je celokupna situacija nesvakidašnja.

– Vi kupujete jedno preduzeće koje je pod sankcijama, sa rizikom da te sankcije ostanu kad ga kupite, tako da MOL verovatno želi s jedne strane da se osigura kada se kupovina završi, da će sankcije biti konačno i skinute, a sa druge strane OFAK hoće da se uveri da ovakav jedan dogovor podrazumeva konačni izlazak ruske strane iz NIS-a – kaže Radosavljević.

Prema njegovim rečima, očigledno se u međuvremenu ukazala potreba da se obim aktivnosti proširi, odnosno da se tokom pregovora omoguće i određene dodatne radnje pošto je dodatna licenca stigla nekoliko dana nakon produžetka sve tri licence do 11. decembra – za rad rafinerije NIS-a u Pančevu, MOL-u za pregovore o preuzimanju NIS-a, kao i JANAF-u za transport sirove nafte NIS-u.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) izdala je 5. novembra dodatnu licencu kompanijama MOL i MOL Serbia Investment Kft. sa važenjem do 28. februara, u vezi sa potencijalnim preuzimanjem vlasničkog udela u kompaniji NIS a.d. Novi Sad.

Ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban izjavila je ranije da ta zemlja očekuje dogovor o preuzimanju ruskog udela u NIS-u do 11. decembra i da sve strane žele da završe pregovore do isteka roka.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.