Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti podneo krivičnu prijavu protiv ministarke Đurđević Stamenkovski

Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti saopštio je danas da je podneo krivičnu prijavu protiv ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milice Đurđević Stamenkovski, zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i sprečavanja sindikalnog delovanja.

U prijavi je obuhvaćena i posebna savetnica ministarke Mira Basta. Sindikat navodi da je prijava podneta zbog dugotrajnog i nezakonitog nepostupanja Ministarstva po zahtevima za upis novih sindikalnih organizacija u Registar.

– Od maja ove godine, Ministarstvu su uredno i u skladu sa zakonom podneti zahtevi za upis novih sindikalnih organizacija. Iako je zakonski rok za odlučivanje iznosio 30 dana, i uprkos brojnim pisanim urgencijama, odgovore ni do danas nismo dobili. Ovo odlaganje nije puka administrativna nepravilnost, već svesna protivzakonita blokada koja neposredno utiče na sindikalni rad i legitimno predstavljanje zaposlenih – navedeno je u saopštenju.

Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti podneo krivičnu prijavu protiv ministarke Đurđević Stamenkovski

Sindikat je zatražio i momentalne ostavke članova Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti koje je delegirala Vlada Srbije, zbog opstrukcije zakonskog prava na reprezentativnost. Prema njihovim saznanjima, stručna služba Odbora – koju čine zaposleni u Sektoru za rad resornog ministarstva – nije postupila po nalogu predsednika Odbora da prikupi dokumentaciju za predviđeni dnevni red, već se oglušila, „sve sa namerom da nastavi blokadu rada našeg sindikata“.

Prijava je podneta na osnovu sumnje da je nepostupanjem po zahtevima prekršeno pravo na sindikalno udruživanje i delovanje.

Zaječaronline/Beta/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.