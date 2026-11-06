AOD: Isplata osiguranih depozita Alta banke u stečaju počinje 13. novembra preko BPŠ

Isplata osiguranih depozita Alta banke u stečaju počinje 13. novembra preko banke Poštanska štedionica. Informaciju je saopštila Agencija za osiguranje depozita.

Podseća se da osigurani iznos depozita iznosi do 50.000 evra po deponentu.

Deponenti imaju pravo da podnesu zahtev za isplatu osiguranog iznosa u roku od tri godine od donošenja rešenja. Najkasnije do 3. novembra 2029. godine.

Za dinarske depozite, isplata osiguranog iznosa se vrši u dinarima. Za devizne u evrima – po srednjem kursu evra prema određenoj valuti koji je važila 3. novembra ove godine.

Deponenti mogu podneti zahtev za isplatu osiguranog iznosa u poslovnicama banke Poštanska štedionica, koje su određene za isplatu deponenata, u redovnom radnom vremenu.

Tekst ovlašćenja dostupan je na sajtu Agencije za osiguranje depozita i na sajtu i šalterima banke Poštanska štedionica.

Potreban i obrazac Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) koji je overio nadležni organ (dostavlja se original ili overena kopija na uvid).

Obrazac treba da sadrži podatke za lice upisano u registar nadležnog organa za zastupanje, a ukoliko zahtev za isplatu podnosi ovlašćeno lice, obrazac treba da sadrži i podatke za ovlašćeno lice.

Dodaje se da je nužna i važeća lična karta lica upisanog u registar nadležnog organa za zastupanje, odnosno ovlašćenog lica za podizanje sredstava osiguranog iznosa depozita, a izuzetno pasoš ili drugu ispravu sa slikom, u svemu u skladu sa važećim propisima.

AOD: Isplata osiguranih depozita Alta banke u stečaju počinje 13. novembra preko BPŠ

Ukoliko deponent daje nalog da se isplata osiguranog iznosa u evrima izvrši prenosom na drugu domaću banku, obavezan je da banci isplatiocu dostavi instrukcije za devizni prenos druge domaće banke, koje sadrže minimum sledeće podatke: naziv druge domaće banke kod koje deponent ima otvoren devizni račun, ime i prezime deponenta i broj računa koji deponent ima u drugoj domaćoj banci, odnosno IBAN broj i SWIFT adresu druge domaće banke kod koje korisnik ima račun.

Deponentima korisnicima čekova izdatih od strane Alta banke biće isplaćen iznos osiguranih depozita umanjen za iznos potencijalne obaveze po osnovu nerealizovanih čekova.

Deponenti će se uputiti da se za neiskorišćene čekove koje imaju u svom posedu razduže kod Alta banke u stečaju.

Potvrda o razduživanju izdata od strane banke u stečaju biće osnov za isplatu neisplaćenog dela osiguranog iznosa u vrednosti razduženih čekova.

Zaječaronline/Beta/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.