ABS: Kampanja „Za zimu se spremi i na vreme opremi“ za podizanje svesti o bezbednoj vožnji počinje sredinom novembra

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) sredinom novembra pokreće ovogodišnju kampanju ”Za zimu se spremi i na vreme opremi”.

Kampanja će se sprovoditi širom zemlje sa ciljem podizanja svesti vozača o značaju bezbedne vožnje u zimskom periodu.

“Sve je spremno za zimsku kampanju koja će j narednom periodu biti realizovana u turističkim centrima i na frekventnim putnim pravcima”, rekao je za Tanjug Veljko Ćurčić, pomoćnik direktora ABS Srbija.

Kako je naveo, kampanju Agencija realizuje u saradnji sa, pored ostalih, Ministarstvom unutrašnjih poslova – Upravom saobraćajne policije, JP „Putevi Srbije“, Auto-moto savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom „EKO Srbija“.

“Akcenat kampanje stavljen je na pravovremenu pripremu vozila za zimske uslove vožnje. Što obuhvata proveru kočionog i upravljačkog sistema, ispravnost akumulatora, metlica brisača i tečnosti za pranje stakla. Kao i na korišćenje propisane zimske opreme”, rekao je Ćurčić.

ABS: Kampanja „Za zimu se spremi i na vreme opremi“ za podizanje svesti o bezbednoj vožnji počinje sredinom novembra

Podseća da su od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica, vozači u obavezi da imaju zimske pneumatike na sva četiri točka. Dubina šare ne sme biti manja od 4 mm, a van naselja su obavezi da imaju i lance ili druga sredstva za povećanje trakcije.

“Pored tehničke ispravnosti vozila i zimske opreme, važno je da vozači brzinu uvek prilagode uslovima saobraćaja i stanju puta. Da drže bezbedno odstojanje i izbegavaju nagla kočenja i skretanja, vožnju pod dejstvom alkohola, kao i upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje”, dodao je Ćurčić.

U toku prošle godine, u proseku se, naveo je, u zimskom periodu dogodilo se oko 2.620 saobraćajnih nezgoda mesečno. Dok za oko 270 nezgoda mesečno bude više u letnjim mesecima, odnosno u preostalom delu godine april-oktobar.

On je naveo da je u prethodne tri godine u zimskom periodu poginulo devet i povređeno 149 lica usled lošeg i neadekvatno održavanog kolovoza. Od kojih je šest lica poginulo i 75 povređeno na državnim putevima.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.