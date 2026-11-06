Zaraza se šiiri u školama: Posle Prijepolja, šuga se pojavila i u školama u Užicu

Dom zdravlja Užice obavestio je 3. novembra Zavod za javno zdravlje iz tog grada o povećanom broju obolelih od šuge među učenicima osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada, izjavila je dr Katarina Ristović iz Zavoda.

Ona je objasnila da se, prema Pravilniku o prijavljivanju zaraznih bolesti, šuga ne prijavljuje Zavodu pojedinačnim prijavama. Već se prijavljuju epidemije ove bolesti u kolektivima, kako bi se sprovele odgovarajuće mere za sprečavanje njenog daljeg širenja.

“Dana 5. novembra prijavljena su dva slučaja šuge kod dece školskog uzrasta koja pohađaju srednju školu u Užicu i u toku je epidemiološko istraživanje. To znači da radimo na utvrđivanju da li postoji epidemija, a ona postoji ukoliko je broj obolelih veći od uobičajenog”, navela je dr Ristović.

Prema njenim rečima, trenutno se sprovodi epidemiološko istraživanje kako bi se utvrdilo da li na teritoriji grada Užica postoji epidemija šuge. “Trenutno radimo na utvrđivanju da li epidemija šuge postoji ili ne, a više informacija o tome biće dostupno sledeće sedmice”, istakla je dr Ristović.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.