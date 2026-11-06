Isplata osiguranih depozita Alta banke u stečaju počinje 13. novembra preko Banke Poštanska štedionica

Isplata osiguranih depozita Alta banke u stečaju počeće 13. novembra preko Banke Poštanska štedionica, objavila je danas Agencija za osiguranje depozita.

“Obaveštavaju se fizička lica, preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica, koji su deponenti ALTA banke AD Beograd za koju je Narodna banka Srbije 30.10.2026. godine donela rešenje o oduzimanju dozvole za rad i Privredni sud u Beogradu dana 3.11.2026. godine doneo rešenje o pokretanju postupka stečaja, da isplata osiguranih iznosa depozita počinje dana 13.11.2026. preko Banke Poštanska štedionica akcionarsko društvo Beograd kao banke isplatioca”, navedeno je u saopštenju AOD.

Osigurani iznos depozita iznosi do 50.000 evra po deponentu. Za dinarske depozite, isplata osiguranog iznosa se vrši u dinarima, a za devizne u evrima – po srednjem kursu evra prema određenoj valuti koji važi na dan 3. novembar.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.