Putevi Srbije: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja tokom predstojećeg praznika

Preduzeće “Putevi Srbije” saopštilo je danas da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja tokom predstojećeg praznika i apelovao na vozače da se ponašaju odgovorno.

– Pre polaska na put, putem internet prezentacije i zvaničnih naloga na društvenim mrežama Puteva Srbije informišete se u realnom vremenu o stanju na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama – naveli su oni.

Putevi Srbije: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja tokom predstojećeg praznika

Apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da drže bezbedno odstojanje, poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava u sredu 11. novembra kao državni praznik i neradni dan.

Zaječaronline/Beta/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.