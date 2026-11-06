TOK hitno traži spise 49 pomilovanih: Proverava moguća krivična dela, Ministarstvu pravde rok do 9. novembra

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) hitno je od Viših sudova u Beogradu, Novom Sadu i Nišu zatražilo sve spise krivičnih predmeta protiv 49 osoba.

Kako se navodi reč je o ljudima koje je bivši predsednik Aleksandar Vučić pomilovao na kraju mandata.

Cilj je da se utvrdi da li postoje osnovi sumnje da su učinjena krivična dela iz nadležnosti ovog tužilaštva.

Iz TOK-a su za N1 potvrdili da su 29. oktobra Ministarstvu pravde uputili zahtev za dostavljanje podataka i dokumentacije u vezi sa pomilovanjima, uključujući i same odluke. Kako Ministarstvo do danas nije odgovorilo, tužilaštvo je danas uputilo urgenciju i zahtevalo da se dokumentacija dostavi najkasnije do 9. novembra 2026.

TOK hitno traži spise 49 pomilovanih: Proverava moguća krivična dela, Ministarstvu pravde rok do 9. novembra

Viši sudovi u Beogradu, Novom Sadu i Nišu su u međuvremenu saopštili da su od Ministarstva pravde dobili odluke o pomilovanju 49 lica. Zbog toga je TOK odlučio da ne čeka zvaničan odgovor Ministarstva, već je direktno od sudova zatražio kompletnu dokumentaciju iz krivičnih predmeta.

– Dokumentacija je zatražena radi ustanovljavanja eventualnog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnih dela iz nadležnosti Javnog tužilaštva za organizovani kriminal – naveli su iz TOK-a.

Ministarstvo pravde je ranije objavilo spisak svih 49 pomilovanih.

Među njima su, između ostalih, Tomo Stojić (rukovodilac u fabrici „Milan Blagojević – Namenska“ u vreme nesreće u kojoj su poginula dva radnika), Gorski Matović i grupa optužena za planiranje rušenja ustavnog poretka, bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, Marko Pavlović (optužen da je vozilom naleteo na studentkinju Sonu Ponjavić), članovi Štaba za vanredne situacije Grada Niša, bivši predsednik Skupštine grada Niša Igor Novaković, kao i Miodrag Selaković (koji je kolima probio blokadu kod Pravnog fakulteta i oborio Veroljuba Sarića).

Zaječaronline/Komitet/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.