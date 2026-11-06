Džej Rokfeler, bivši američki senator i guverner, preminuo u 89. godini Bivši američki senator i guverner Zapadne Virdžinije Džej Rokfeler preminuo je u 89. godini u svom domu u Vašingtonu, saopštila je danas potpredsednica za spoljne poslove javnog radio-televizijskog servisa WETA Meri Stjuart. Ona je navela da je Rokfeler preminuo sinoć, preneo je AP. Predsednica i izvršna direktorka javnog radio-televizijskog servisa WETA je Rokfelerova supruga Šeron. Agencija navodi da je Džej Rokfeler bio poslednji član političke dinastije svoje porodice i jedini demokrata među njima. Džej Rokfeler, bivši američki senator i guverner, preminuo u 89. godini

Rokfeler je poticao iz jedne od najbogatijih porodica u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je pola veka posvetio javnoj službi u jednoj od najsiromašnijih saveznih država – Zapadnoj Virdžiniji, gde je stigao 1964. godine kao učesnik programa za borbu protiv siromaštva.

Izabran je za guvernera te savezne američke države 12 godina kasnije, a na toj funkciji je proveo dva mandata, a potom je narednih 30 godina obavljao dužnost senatora u američkom Kongresu. “Nisam mogao da zamislim karijeru koja bi mi donela više zadovoljstva”, izjavio je Rokfeler kada je odlazio u penziju 2015. godine.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.