Vučić pomilovao generala Simovića i Igora Novakovića, Sotirovski nije među pomilovanima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pomilovao je generala Milosava Simovića, bivšeg predsednika Skupštine grada Niša Igora Novakovića, kao i nekoliko drugih funkcionera, dok među pomilovanima nije bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski.

Među pomilovanima je i prethodni predsednik Skupštine grada Niša i nekadašnji funkcioner SPS Igor Novaković, koji je pravosnažno osuđen na godinu i po dana za zloupotrebu službenog položaja dok je bio direktor Jugoistoka, a za njim je nedavno izdata poternica radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, dok je sudski postupak protiv njega trajao duže od deset godina.

Pomilovan je i bivši predsednik Skupštine grada Boban Džunić, koji je tu funkciju obavljao pre Novakovića, kao i nekadašnji predsednik Skupštine opštine Palilula Nikola Božić, a Džunić je 2017. godine bio uhapšen zbog sumnje u zloupotrebe u vezi sa projektima Evropske unije u gradskoj opštini Palilula, gde je bio predsednik opštine, dok suđenje povodom tog slučaja nije bilo završeno.

Vučić pomilovao generala Simovića i Igora Novakovića, Sotirovski nije među pomilovanima

Pomilovan je i bivši komandant Kopnene vojske Srbije general Milosav Simović, osuđen na kaznu zatvora od šest meseci koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje jer je prekršio Zakon o tajnosti podataka tako što je podatke koji su strogo poverljivi ili predstavljaju državnu tajnu učinio dostupnim nepozvanim licima.

Vučić je pomilovao i funkcionere koji su bili članovi Gradskog štaba za vanredne situacije u aferi Dragana Sotirovski, među kojima su i bivši gradski većnik Nenad Stanković i još uvek aktuelni direktor Doma zdravlja Milorad Jerkan, a oni se terete za zloupotrebu službenog položaja jer su glasali za odluke i zaključke Štaba kojima su neopravdano proglašavane vanredne situacije u određenim mestima kako bi se omogućilo hitno i direktno angažovanje privatnih firmi po uvećanim cenama, čime je naneta višemilionska šteta budžetu Grada Niša.

Vučić nije pomilovao bivšu gradonačelnicu Niša Sotirovski, koja je bila komandant tog Štaba, a kojoj se upravo pred Višim sudom u Nišu sudi za zloupotrebu službenog položaja, kojom je, kako se sumnja, oštetila budžet Grada Niša za 250 miliona dinara.

Zaječaronline/N1/M.M.

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