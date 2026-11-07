Borivoje Borović: Pomilovanje nasilnika je zloupotreba predsedničke funkcije

Advokat Borivoje Borović oštro je kritikovao aktuelnu praksu pomilovanja, ocenivši da pomilovanje lica osuđenih za krivična dela sa elementom nasilja predstavlja zloupotrebu predsedničke funkcije.

U izjavi za portal bezcenzure.rs, Borović je rekao da se već iz samog pomilovanja vidi da neko ko „koristi svoja prava, pod znacima navoda, u ustavu i zakonu“ pomiluje ljude za krivična dela sa elementom nasilja, što, kako je naglasio, „nikada nije moglo“.

Prema njegovim rečima, ranije su postojala zakonska ograničenja prilikom masovnog pomilovanja i određena krivična dela nikako nisu mogla da budu predmet pomilovanja.

Posebno je ukazao na pomilovanje lica koja su se bavila davanjem ili primanjem mita.

„Dakle, ne samo što je to zloupotreba te funkcije, ne samo što je pravda za žrtve sada nezadovoljena, već se vidi da postoji taj jedan kriminalni milje koji je on podržavao sve vreme, koji je njegova vlast podržavala“, izjavio je Borović.

Dodao je da su, prema njegovom mišljenju, postojale „grupe, horde, paravojske“ koje su bile prisutne u Ćacilendu i u svim gradovima u Srbiji, a koje je vlast podržavala.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.