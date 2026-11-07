SPC danas obeležava Mitrovske zadušnice

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas obeležava Mitrovske zadušnice, u narodu poznate i kao jesenje, koje su i poslednje zadušnice u 2026. godini.

Na zadušnice se izlazi na groblja, gde se pale sveće na grobovima najbližih.

Mitrovske zadušnice padaju uvek u prvu subotu pre Mitrovdana, praznika posvećenog Svetom velikomučeniku Dimitriju, koji se obeležava 8. novembra.

Zadušnice se obeležavaju četiri puta godišnje i uvek u subotu.

Osim jesenjih – Mitrovskih zadušnica, u kalendaru SPC postoje još i Duhovske ili letnje, zimske – pre početka Velikog posta i Miholjske zadušnice.

Običaj vernika u mnogim mestima je da na taj praznik iznose hranu na groblja, a onda se ta hrana deli sa ljudima koji posećuju grob, uz pominjanje za spas duše pokojnika.

Takođe, običaj je da se na groblje obavezno iznosi kuvano žito, crno vino i sveće, ali se običaji razlikuju u različitim delovima Srbije.

Na zadušnice se u crkvama SPC u Srbiji i širom sveta služi liturgija i parastos na kojem sveštenik vinom preliva žito.

Posle službe, ide se na groblje gde se pale sveće, a sveštenik obavi obred i okadi grobove.

Crno vino, kojim sveštenik preliva žito, označava Božje milosrđe kojim se zalečuju rane greha. Dok je sveća simbol svetlosti Hristove koja vernike treba da podseti na svetlost kojom Isus Hrist obasjava duše preminulih.

Zadušnice su i dan kada se posebno obraća pažnja na deljenje milostinje, zbog čega bi svakom prosjaku trebalo udeliti milostinju i deo hrane koju nosimo sa sobom.

Srpski pravoslavni vernici Mitrovske zadušnice preuzeli su od Ruske pravoslavne crkve.

Taj praznik je ustanovljen posle pobede Dimitrija Donskog na Kulikovskom polju 8. septembra 1380. godine.

Mitrovske zadušnice su tada nastale kao spomen izginulim vojnicima u toj bici, a kod nas je ovaj dan dobio namenu u kultu mrtvih.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.