„NI U KUĆU ME NIJE POZVALA!“ Arkanova vanbračna ćerka raskrinkala srpsku maćehu: „Ceca nam nikada neće dati deo nasledstva”

Sofija Van Potelsberhe, ćerka Željka Ražnatovića Arkana i socijalne radnice koja se o njemu brinula dok je boravio u zatvoru, danas živi u Briselu. Oca je prvi put videla na ekranu 1991. godine, dok je on 1994. saznao da ima ćerku u Belgiji.

Iako ga je tokom života srela svega nekoliko puta, napisala je knjigu „Arkanova ćerka“ na holandskom jeziku. Volela bi da njena priča dobije i srpsko izdanje.

— Uvek je lepo znati da ljudi pokazuju interesovanje za moju priču. Što se tiče moje knjige, još uvek nije prevedena, ali ko zna šta budućnost nosi? Trenutno ne tražim aktivno ko bi mogao da je izda za srpsko tržište, ali nikad ne reci nikad, volela bih da se to desi — rekla je Sofija.

Sa Anastasijom i Veljkom povremeno je u kontaktu, dok joj sa njihovom majkom Svetlanom Ražnatović još nije razgovarala o porodičnom nasledstvu.

— I da, još uvek mi je žao što nisam imala priliku da lično razgovaram sa Cecom. Ali lepo je to što povremeno imam kontakt sa Anastasijom i Veljkom. Na kraju krajeva, mi smo porodica, i ponosna sam što sam njihova starija sestra — istakla je.

Kada je reč o nasledstvu, Sofija kaže da ne želi da svoju energiju troši na borbu.

— Što se tiče nasledstva, vrlo sam opuštena po tom pitanju. Verujem da sve dolazi u svoje vreme. Ako dođe do mene, primiću ga s radošću i uradiću nešto divno sa tim. A ako ne, to je sasvim u redu. Neću trošiti energiju na borbu za to, radije se fokusiram na pozitivne stvari. Moj najveći san je zapravo da se svi okupimo kao porodica jednog dana i zaista upoznamo jedni druge. Bilo bi neverovatno otkriti šta imamo zajedničko, a šta nas čini različitim. Sa tako velikom porodicom, sigurno bi to bilo posebno iskustvo.

Sofija je bila i na januarskom pomenu ocu, ali ni tada nije razgovarala sa Cecom. Objasnila je zbog čega taj trenutak nije smatrala prikladnim, a potom iznela svoj stav o nasledstvu i njihovom odnosu.

— Verujem da ovakvim razgovorima nije mesto na groblju, iz poštovanja prema mom ocu. Mislim da ona nikada neće podeliti deo nasledstva sa decom mog oca. Takođe, nikada mi nije ponudila da ostanem kod nje, niti me je pozvala u kuću.

Željko Ražnatović imao je devetoro dece sa pet žena: četvoro iz braka sa Natalijom Martinović, dvoje sa Cecom i troje iz vanbračnih veza. Sofija, uprkos udaljenosti i retkim susretima, ističe da joj je želja da sa tom velikom porodicom izgradi blisko

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!