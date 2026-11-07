Mirković odredio spisak mlade fudbalske reprezentacije Srbije za prijateljske mečeve

Na spisku se nalazi 23 igrača.

Golmani – Luka Lijeskić, Bogdan Matijašević, Vuk Draškić.

Odbrana – Veljko Milosavljević, Stefan Leković, Bojan Kovačević, Petar Petrović, Viktor Radojević, Stefan Bukinac, Ognjen Mimović, Uroš Tegeltija.

Vezni red – Matija Popović, Milan Kolarević, Jovan Mijatović, Uroš Miladinović, Aleksa Kuljanin, Nemanja Trifunović, Matija Mitrović, Matija Stejpanović, Jovan Milosavljević.

Napad – Marko Lazetić, Jovan Milošević, Miloš Luković.

Mirković odredio spisak mlade fudbalske reprezentacije Srbije za prijateljske mečeve

Mlada reprezentacija Srbije okupiće se u ponedeljak u Novom Sadu, gde će boraviti do 12. novembra i utakmice sa Severnom Makedonijom na stadionu “Karađorđe”.

“Orlići” će 13. novembra otputovati u Španiju, gde će 17. novembra odmeriti snage sa selekcijom Poljske u mestu San Diego del Pinatar.

Zaječaronline/RTS/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.