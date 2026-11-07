BRUKA NEVIĐENIH RAZMERA! Arkanov prijatelj obrisao pod srpskom maćehom: „Nije ni lepa ni zgodna, jedino što ima su S*SURDE!“

Arkanov prijatelj je tokom gostovanja u jednoj emisiji otvoreno govorio o Svetlani Ceci Ražnatović, a njegovo prisećanje na svojevremeno pojavljivanje srpske maćehe u društvu Olivera Mandića pratili su brutalno iskreni komentari na račun njenog fizičkog izgleda.

Tvrdio je da iza njenog izgleda stoji rad drugih ljudi, a potom je izneo svoj stav o tome kako je doživljava.

— Kada je Oliver Mandić doveo Cecu, mršava, nikakva. Ona je i danas nikakva, oni je prave lepom. Ja ne vidim u njoj neku lepotu. Možda sam ja glup za tu lepotu, ali ja ipak znam šta je lepo — rekao je Arkanov prijatelj.

Na tome se nije zaustavio, već je nastavio da komentariše njenu građu.

— Ona nije lepa, nije ni zgodna. Možda malo lepota i može negde da prođe, ali nije zgodna uopšte, nikakva je. Ima neku građu mušku, jedino što ima one dodatne s*surde — zaključio je.

Zajecaronline/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.