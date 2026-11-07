Monodrama zaječarskog teatra „Bolji život u 5 koraka” 10. novembra u Dimitrovgradu

U komičnom pokušaju da zabašuri svoj pravi problem, njegova najintimnija osećanja i duboka uverenja počinju da nadiru.

Publika će imati prilike da uđe u svet lika Ognjena Petra Stankovića, predavača na temu boljeg života, koji iznenada, pred nepoznatim ljudima, počinje da otvara svoju dušu.

Komad koji je nastao prema Čehovljevoj jednočinki „O štetnosti duvana” dramatizovala je i režirala Una Đelošević, dok scensko uprizorenje potpisuju Branislav Mijatović i Una Đelošević.

Početak je u 19 i 30 sati.

Zajecaronline/facebook/Pozorište “Zoran Radmilović”/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.