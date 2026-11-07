„VI NE ZNATE KO ĆE TAMO BITI PREMIJER“ Vučić: „Ljudi su želeli bilo koga zbog mržnje koja je posejana“

Aleksandar Vučić danas je prisustvovao radnom sastanku opštinskih i gradskih odbora SNS iz Beograda i tom prilikom rekao da su ljudi zbog „mržnje koja je posejana hteli bilo koga, čak ne znajući koga biraju“.

„Ljudi su želeli, zbog kampanje koja se vodila, i zbog mržnje koja je posejana, koja je sejana. Mnogo godina želeli su bilo šta i bilo koga, čak i ne znaju koga. I danas vi ne znate ko će tamo da bude premijer, niti je to važno. Posle toga, neko mora da snosi odgovornost za ono što je život građana. Zato je važno da mi budemo spremni i da pružamo odgovore ljudima. Da ljudi vide da smo mi oni koji čuvaju stabilnost, čuvaju sigurnost. Grad mora da funkcioniše, vi nastavite da radite kako ste radili“, poručio je Vučić u delu obraćanja na radnom sastanku SNS.

Vučić je taj deo govora objavio na svom Instagram nalogu i u opisu poručio:

„Dok se oni bore za plen, iza nas ostaju dela i konkretni rezultati. Mogu da šire strah i terorišu naše ljude, ali ne mogu da izbrišu ono što je izgrađeno i što ostaje građanima“.

Podsetimo, sastanak je otvorila Ana Brnabić, koja je najavila da će obići svaki mesni i opštinski odbor kako bi konsolidovali organizaciju.

Zajecaronline/Blic/J.V.

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