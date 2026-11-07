Konkurs za stipendije nadarenim učenicima i studentima od 7. do 22. novembra

Ministarstvo prosvete objavilo je danas Konkurs za dodelu učeničkih i studentskih stipendija nadarenim učenicima i studentima u Republici Srbiji. Ovo se odnosi na školsku 2026/2027. godinu, a onlajn prijave podnose se od 7. do 22. novembra.

Iznos sipendije na mesečnom novou za nadarene učenike iznosi 15.000 dinara, za studente na osnovnim studijama 24.000. Stipendija za studente na master i doktorskim studijama iznosi 30.000 dinara a isplata stipendija biće u 12 mesečnih rata.

Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu stipendija izuzetno nadarenim učenicima imaju učenici srednjih škola. One čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Ovo važi za učenike od drugog razreda srednje škole čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Tačnije za one koji imaju državljanstvo Republike Srbije.

Za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene učenike. Učenike koji ispunjavaju propisane uslove, polažu standardizovane testove, osim učenika umetničkih škola koji nisu na teoretskom odseku.

Redosled prijavljenih učenika za dodelu stipendije za izuzetno nadarene učenike utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha.

Ovo važi i za osvojena mesta na međunarodnim, republičkim takmičenjima i rezultata na standardizovanom testu.

Pravo na rangiranje radi dobijanja stipendije stiče učenik koji na standardizovanim testovima ostvari najmanje 140 bodova.

Konkurs za stipendije nadarenim učenicima i studentima od 7. do 22. novembra

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu stipendija izuzetno nadarenim studentima imaju studenti državnih visokoškolskih ustanova.

Važi za period počev od trećeg godina studija.

One koji su upisani prvi put na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se studiranje finansira iz budžeta. Koji su odmah nakon srednje škole upisali visokoškolsku ustanovu, imaju državljanstvo Republike Srbije.

Koji tokom studiranja ostvare prosečnu ocenu najmanje 9,00, u kontinuitetu upisivali godine studiranja na teret budžeta i položili sve ispite.

Za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene studente, studenti koji ispunjavaju propisane uslove polažu standardizovane testove. Osim studenata umetničkih akademija koji nisu na teoretskom odseku.

Redosled prijavljenih studenata za dodelu stipendije za izuzetno nadarene studente tokom prethodnih studija i rezultata na standardizovanom testu.

Polaganje standardizovanih testova organizovaće se u roku od 30 dana od dana završene verifikacije prijavljenih učenika, odnosno studenata.

Stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente dodeljuje se bez obaveze vraćanja i isplaćuje se u 12 mesečnih rata, u mesečnom novčanom iznosu koji utvrđuje ministar za svaku školsku godinu, u skladu sa zakonom, a odobrena stipendija isplaćuje se preko tekućeg računa otvorenog kod Banke Poštanska štedionica.

Detalji o dokumentima potrebnim za konkurisanje i link za prijavu nalaze se na sajtu Ministarstvo prosvete.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.