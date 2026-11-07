SAŠA MIRKOVIĆ I ACA LUKAS POKAZALI VELIKO SRCE!

Aca Lukas još jednom je pokazao da veličina najveće muzičke zvezde na Balkanu ne leži samo u vanvremenskim hitovima i spektaklima koje priređuje, već i u spremnosti da svoju popularnost iskoristi za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Tokom velikog koncerta u niškoj hali Čair, dok je izvodio svoj čuveni hit „Za venčanim stolom“, na LED ekranu iza njega sve vreme se prikazivala snažna humanitarna poruka: „Pomozimo Dimitriju da prohoda“, uz broj putem kojeg građani mogu da podrže akciju.

Humanitarna poruka poslata pred hiljadama ljudi u hali Čair

Tako je jedan od prepoznatljivih muzičkih trenutaka večeri dobio i posebnu, mnogo dublju dimenziju, hiljade ljudi imale su priliku da čuju apel za dečaka kojem je podrška preko potrebna.

SAŠA MIRKOVIĆ I ACA LUKAS POKAZALI VELIKO SRCE!

Čelnik Hype imperije izdvojio novac za Dimitrijevu pomoć

Ovoj humanoj inicijativi pridružio se i Saša Mirković, čelnik Hype imperije, koji je izdvojio novac kako bi pomogao malom Dimitriju i doprineo njegovom što skorijem ozdravljenju. Njegov gest pokazuje da solidarnost ne treba da se završava na javnom apelu, već da se potvrđuje konkretnom pomoći.

Neprikosnoveni kralj najboljeg provoda još jednom je pokazao da velika scena može da bude mnogo više od mesta na kojem se nižu hitovi i osvajaju aplauzi. Kada umetnik pažnju koju uživa usmeri ka onima kojima je potrebna podrška, njegov nastup dobija dodatnu vrednost.

Muzika i humanost ujedinili Niš u plemenitom cilju

Niš je tako, uz muzički spektakl, postao mesto sa kojeg je poslata poruka solidarnosti. A zajednički gest Ace Lukasa i Saše Mirkovića podsetio je da je ponekad najvažnije ono što se dogodi izvan reflektora – pružena ruka detetu kojem je potrebna nada.

Zajecaronline/J.V.

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