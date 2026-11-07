Evo zašto se u tegle sa TURŠIJOM obavezno stavljaju listovi i grančice višnje

U jeku je ostavljanje kiselog kupusa i turšije, a jedan mali trik može puno da vam pomogne. Naime, reč je o grančicama višnje. Od pamtiveka su se stavljale u zimnicu, a naročito u kisele krastavčiće, zeleni paradajz i mešanu zimnicu. Nekada su se stavljale na samo dno posude, nekada između slojeva povrća. A nekada na samom vrhu. U velikim buradima domaćice su koristile i tanke grančice višnje kako bi stvorile neku vrstu “rešetke” ili mrežice koja je držala povrće pritisnuto i potopljeno u slanom rastvoru. Ali zašto se ovaj stari narodni trik primenjuje i danas i kakvu tačno ulogu ima?

Iako su mnogi ubeđeni da je reč samo o tradiciji ili dodavanju prijatne arome, listovi višnje imaju veoma važnu praktičnu i hemijsku ulogu u procesu fermentacije zimnice.

Evo zašto se u tegle sa TURŠIJOM obavezno stavljaju listovi i grančice višnje

Zašto se dodaju listovi višnje u zimnicu?

Glavni razlog jeste njihov prirodni sadržaj tanina. Ove organske supstance nalaze se u mnogim biljkama i plodovima i imaju moć da se vezuju za proteine, usporavajući razgradnju tkiva i pomažući povrću da zadrži svoju čvrstinu.

U slučaju kiselih krastavaca, zelenog paradajza ili paprika, tanini iz listova višnje štite strukturu povrća tokom procesa prirodne fermentacije. Zahvaljujući tome, krastavci i ostalo povrće ne omekšavaju i ne postaju gnjecavi. Već ostaju izuzetno hrskavi dugo nakon što se teglice otvore.

Pored toga, listovi višnje sadrže i prirodne aromatične materije koje zimnici daju diskretan, blag i veoma prijatan ukus, karakterističan za tradicionalnu domaću zimnicu.

Kako se pravilno koriste i koliko ih treba staviti?

Da bi se postigao najbolji efekat, izuzetno je važno pravilno pripremiti i dozirati listove višnje:

Temeljno pranje: Listove uvek treba ubrati sa stabala koja nisu prskana hemijskim preparatima i dobro ih oprati pod mlazom hladne vode kako bi se uklonila sva prašina i nečistoće. Količina je ključna: U teglu od 3 litra sasvim je dovoljno staviti 3 do 5 svežih listova višnje. Preterivanje se ne preporučuje, jer prevelika količina tanina može dati blago gorak ukus tečnosti. Pravilan raspored: Listovi se mogu staviti na dno tegle, ubaciti između slojeva povrća ili postaviti na sam vrh, pre nego što se posuda zatvori i hermetički hermetizuje.

Zajecaronline/J.V.

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