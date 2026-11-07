Zašto su mandarine dobar izbor tokom jeseni?

One su satke, sočne i jednostavne za ljuštenje, mandarine lako pronalaze mesto u dnevnom jelovniku. Njihova prednost je spoj korisnih hranljivih materija i praktičnosti: mogu se jesti samostalno ili dodati doručku i salatama.

Mandarine tokom jeseni i zime mogu obogatiti svakodnevnu ishranu dece i odraslih, kod kuće, na poslu ili kao užina u pokretu, jer obezbeđuju vitamin C, vlakna i vodu. Ovi sastojci doprinose normalnoj funkciji imuniteta i varenju, dok stručnjaci Klivlend klinike ističu prednosti konzumiranja celog citrusnog voća.

Jednostavne za ljuštenje, mandarine lako pronalaze mesto u dnevnom jelovniku. Njihova prednost je spoj korisnih hranljivih materija i praktičnosti: mogu se jesti samostalno ili dodati doručku i salatama.

Vitamin C podržava imunitet i stvaranje kolagena

Jedan od razloga da mandarine uvrstite u ishranu jeste vitamin C, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema.

Zašto su mandarine dobar izbor tokom jeseni?

Mandarine, ipak, ne garantuju zaštitu od prehlade i drugih sezonskih infekcija. Njihova vrednost je u doprinosu raznovrsnoj ishrani i redovnom unosu potrebnih hranljivih materija.

Zaječaronline/S.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!