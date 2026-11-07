Zašto su mandarine dobar izbor tokom jeseni?
One su satke, sočne i jednostavne za ljuštenje, mandarine lako pronalaze mesto u dnevnom jelovniku. Njihova prednost je spoj korisnih hranljivih materija i praktičnosti: mogu se jesti samostalno ili dodati doručku i salatama.
Mandarine tokom jeseni i zime mogu obogatiti svakodnevnu ishranu dece i odraslih, kod kuće, na poslu ili kao užina u pokretu, jer obezbeđuju vitamin C, vlakna i vodu. Ovi sastojci doprinose normalnoj funkciji imuniteta i varenju, dok stručnjaci Klivlend klinike ističu prednosti konzumiranja celog citrusnog voća.
Jednostavne za ljuštenje, mandarine lako pronalaze mesto u dnevnom jelovniku. Njihova prednost je spoj korisnih hranljivih materija i praktičnosti: mogu se jesti samostalno ili dodati doručku i salatama.
Vitamin C podržava imunitet i stvaranje kolagena
Jedan od razloga da mandarine uvrstite u ishranu jeste vitamin C, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema.
Zašto su mandarine dobar izbor tokom jeseni?
Mandarine, ipak, ne garantuju zaštitu od prehlade i drugih sezonskih infekcija. Njihova vrednost je u doprinosu raznovrsnoj ishrani i redovnom unosu potrebnih hranljivih materija.
Zaječaronline/S.S.
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