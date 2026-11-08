Brodolom kod Kekove uvršten u Ginisovu knjigu rekorda kao najstariji na svetu

Brodolom otkriven tokom podvodnih arheoloških iskopavanja u blizini ostrva Kekova kod Antalije ušao je u Ginisovu knjigu rekorda kao najstariji brodolom na svetu. Tokom istraživanja kod Kekove, koja traju od 2024. godine, pronađene amfore stare oko 4.700 godina.

“Brodolom koji smo pronašli u oblasti Kekove ove nedelje zvanično je uvršten u Ginisovu knjigu rekorda kao najstariji brodolom na svetu“, rekao je Oniz. Pa dodao da je reč o samo jednom od brojnih važnih otkrića do kojih su došli tokom podvodnih istraživanja. Prema njegovim rečima, istraživači su u početku verovali da brodolom potiče iz osmanlijskog perioda. Odnosno da je star između 100 i 400 godina. Detaljne analize materijala pokazale su da je reč o brodu iz ranog bronzanog doba.

Brodolom kod Kekove uvršten u Ginisovu knjigu rekorda kao najstariji na svetu

“Brod kod Kekove star je 4.700 godina, što znači da je sam brod bio star oko 5.000 godina”, rekao je Oniz.

On je objasnio da su istraživači, nakon što su pronašli slične amfore u arheološkim istraživanjima u Egiptu. Ponovo obavili istraživanja na lokalitetu i utvrdili starost brodoloma. Predmeti pronađeni na dubini od 35 do 40 metara. Među kojima najviše ima amfora, trenutno se obrađuju u regionalnoj laboratoriji i laboratoriji za podvodnu arheologiju Mediteranskog univerziteta u Kemeru.

Oniz je najavio da će predmeti pronađeni na najstarijem brodolomu na svetu narednih meseci biti izloženi u muzeju “Četiri mora, jedan muzej” u istanbulskoj četvrti Hajdarpaša. Dok će deo nalaza biti izložen u Muzeju mediteranske podvodne arheologije u Kemeru. Čija je izgradnja pri kraju. Oniz i njegov tim su 2024. godine, nakon istraživanja obale i površine mora, utvrdili da predmeti pronađeni u blizini Kekove pripadaju brodolomu. Nakon čega su, uz dozvolu Ministarstva kulture i turizma, nastavili istraživanja i vađenje artefakata.

Turski ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoj saopštio je 14. oktobra 2026. godine da su u blizini ostrva Kekova pronađene amfore stare oko 4.700 godina. Koje pripadaju najstarijem brodolomu na svetu.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!