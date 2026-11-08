SLAVI SE MITROVDAN! Saznajemo kakva će biti zima, a ovo VEROVANJE možda niste znali!

Vernici Srpske pravoslavne crkve i njeni vernici 8. novembra slave Svetog Dimitrija, praznik u narodu poznat kao Mitrovdan.

Radi se o svetitelju koji je na ovim prostorima poštovan od davnina. Za njega se vezuje veliki broj narodnih običaja i verovanja. Po broju svečara, Mitrovdan je šesta slava u Srbiji.

Mitrovdan je praznik posvećen antičkom komandantu Soluna Dimitriju koji je živeo u 3. veku. On je odbio da izvrši naređenje cara Maksimilijana o progonu hrišćana i javno je propovedao tu veru kao jedinu pravu. Kada je car čuo da je solunski zapovednik hrišćanin, naredio je da ga bace u tamnicu gde je mučen i pogubljen.

Solunski hrišćani su Dimitrija tajno sahranili, namestu njegovog groba kasnije je podignuta crkva i proglašen je zaštitnikom tog grada, a to je i danas. Po predanju, Dimitrijev grob je odisao bosiljkom i smirnom, te je zato nazvan Mirotočivi.

Kult ovog velikog hrišćanskog mučenika brzo je stigao i do naših krajeva. U srednjovekovnoj Srbiji posvećeni su mu mnogobrojni hramovi, uključujući crkvu u Pećkoj patrijaršiji i kapelu u manastiru Visoki Dečani. Gradovi Kosovska i Sremska Mitrovica dobili su ime po ovom svetitelju.

Kakvo je vreme na ovaj dan, takva će biti predstojeća zima

Mitrovdan je praznik prepun narodnih običaja i viševekovne tradicije. Po tome kakvo je vreme na ovaj dan, od davnina se predviđala predstojeća zima. Zato, svi pogled u nebo – ako na Mitrovdan bude kiše i mraza, očekuje nas duga i hladna zima sa mnogo snega. Lepo vreme, sa druge strane, najavljuje blagu zimu.

Ovaj dan je legendaran i po tome što su se hajduci tada rastajali da bi negde prezimili zimu i ponovo se sastali o Đurđevu danu sledeće godine. Tako je i ostao običaj da se danas zapeva: „Đurđev danak hajdučki sastanak, Mitrovdanak, hajdučki rastanak“.

Na Mitrovdan dan se mrsi bez obzira da li praznik pada u sredu ili petak.

Narod kaže da na Mitrovdan svako treba da ostane kod svoje kuće i da ovo nije dan za primanje gostiju.

Ovo „pravilo“ ne važi za one koji slave ili idu na slavu kod rodbine ili bliskih prijatelja, ali i oni moraju da noće kod svoje kuće.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Alo/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.