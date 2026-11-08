UNESKO preporučio upis japanske kaligrafije na listu kulturnog nasleđa!

Savetodavno telo UNESKO-a preporučilo je upis japanske kaligrafije šodo na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Formalna odluka očekuje se na sednici Međuvladinog komiteta te organizacije, koja će biti održana od 30. novembra do 5. decembra u Sjamenu, u Kini, saopštila je danas japanska vlada.

Japanska premijerka Sanae Takaiči rekla je da je “veoma zadovoljna” što je šodo, koji je opisala kao važan deo japanskog kulturnog nasleđa, ocenjen kao dostojan priznanja UNESKO-a.

Telo za evaluaciju UNESKO-a je navelo da je šodo i dalje široko rasprostranjen u Japanu. Kao i da se prenosi kroz škole, klubove i druge obrazovne aktivnosti, čime se kulturno znanje i vrednosti prenose između generacija.

Prema oceni tog tela, upis bi doprineo podizanju svesti o kulturnoj i umetničkoj vrednosti kaligrafije kao žive tradicije i podstakao kulturni dijalog.

Ukoliko bude upisan, šodo će biti 24. japanski element na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa, na kojoj se već nalaze tradicionalna znanja i veštine izrade sakea i šočua. Šodo je tradicionalna umetnička forma koja koristi kineske kandži i japanske kana znakove. Prema Agenciji za kulturna pitanja, Japan je razvio sopstvene stilove kaligrafije nakon što je preuzeo kinesko pismo.

Kineska kaligrafija već se nalazi na UNESKO listi.

Japanski Savet za kulturna pitanja izabrao je šodo 2023. godine za nominaciju, a dokumentacija je UNESKO-u podneta 2025. godine.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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