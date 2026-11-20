ZC Zaječar: Onemogućeno izdavanje elektronskih recepata u zdravstvenim ustanovama

Iz Zdravstvenog centra Zaječar obaveštavaju građane da je zbog tehničkih problema u radu centralnog informacionog sistema za elektronsko propisivanje recepata (eRecept), već drugi dan otežano, odnosno onemogućeno izdavanje elektronskih recepata u zdravstvenim ustanovama.

ZC Zaječar: Onemogućeno izdavanje elektronskih recepata u zdravstvenim ustanovama

“Prema zvaničnom obaveštenju nadležne tehničke podrške sistema eZdravlje, sistem je privremeno nedostupan i radi se na otklanjanju nastalih problema”, navodi se u saopštenju ZC Zaječar.

Kako se ističe, uzrok problema nije u informacionom sistemu ZC Zaječar, niti u radu zdravstvenih radnika, već u nedostupnosti centralnog sistema na koji zdravstvene ustanove nemaju neposredan uticaj.

„Svesni smo značaja pravovremenog propisivanja terapije, naročito za pacijente koji redovno koriste lekove zbog hroničnih oboljenja. Molimo pacijente za razumevanje i strpljenje do ponovnog uspostavljanja normalnog rada sistema. O ponovnom uspostavljanju funkcionalnosti sistema javnost će biti blagovremeno obaveštena. Zahvaljujemo na razumevanju“, dodaje se u saopštenju ZC Zaječar.

Zajecaronline/N. S.

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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

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