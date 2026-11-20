JANAF ponovo pokrenuo isporuku nafte do rafinerije u Pančevu

Jadranski naftovod nastavio je redovnu isporuku nafte za rafineriju u Pančevu, nakon što je završena sanacija na deonici naftovoda Sisak – Slavonski Brod, rečeno je danas Tanjugu u JANAF-u.

Iz kompanije ističu da se nastavlja sanacija okoline, kao i ispunjavanje preuzetih obaveza prema NIS-u.

Obustava transporta na ovoj deonici, kako kažu, nije uticala na isporuku nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj.

U okviru sanacije, deonica naftovoda prethodnih dana je kontrolisano ispražnjena. A prikupljena nafta transportovana je autocisternama do JANAF-ovih terminala.

Naftovod je oštećen 6. novembra tokom radova na njegovoj revitalizaciji koje je izvodio spoljni izvođač. Havarija se dogodila na magistralnom pravcu Sisak-Slavonski Brod, na području naselja Prvča kod Nove Gradiške.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.