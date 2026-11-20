Majka Danke Ilić svedočila pred sudom: Opisala dan kada joj je nestala ćerka

U Višem sudu u Negotinu danas je ispitana majka devojčice Danke Ilić za čije ubistvo se sudi Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću.

Ivana Ilić je na suđenju posvedočila da je tog dana sa sinom i ćerkom bila u dvorištu kuće u Banjskom Polju. Ističući da je Danku poslednji put videla kada se ona pela na brdašce u dvorištu, dok je sin pio vodu.

Ona je precizirala da nije gledala ćerku oko tri minuta. Nakon čega, kada je ponovo pogledala u tom pravcu videla je da je nema. Potom je, kako je precizirala, počela da je doziva i pozvala supruga da mu kaže da je Danka nestala, na šta joj je on rekao da zove policiju.

Govoreći o zdravstvenom stanju svoje ćerke, Ivana Ilić je rekla da je ona imala epizode da se zaceni kada plače i izgubi svest. Što je, kako je dodala, moglo da se desi i na dan kada je nestala.

Ivana Ilić je nakon suđenja novinarima rekla da misli da su Dragijević i Janković odgovorni za smrt njene ćerke. Ali da postoji nešto zbog čega veruje da je ona ipak živa.

Majka Danke Ilić svedočila pred sudom: Opisala dan kada joj je nestala ćerka

Dragijević i Janković su juče izneli odbranu i negirali krivicu, a od hapšenja se nalaze u pritvoru.

U ovom postupku bio je optužen i otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, ali je odlukom suda protiv njega obustavljen postupak.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage koju je sprovelo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Dopuna istrage sprovedena je po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru. S tim što je drugi put naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Majka Danke Ilić svedočila pred sudom: Opisala dan kada joj je nestala ćerka

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP “Vodovod”, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, a zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili. Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja. Nedavno je uhapšeno nekoliko pripadnika MUP-a zbog sumnje da su Dalibora Dragijevića tukli. Usled čega je on preminuo.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.