Koncert Dina Merlina, koji je bio planiran za 30. decembar na splitskoj Rivi u sklopu Adventa, neće biti održan.

Odluku je na konferenciji za medije saopštio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Otkazan koncert

Prema pisanju hrvatskih medija, Šuta je rekao da je sam odlučio da ugovor ne potpiše jer je situacija otišla u pogrešnom smeru, a javnost je, kako tvrdi, bila pogrešno informisana.

“Dužan sam obavestiti javnost da sve ide u smeru toga da ugovor za Dina Merlina neće biti zaključen”, rekao je Šuta.

Odluka je usledila nakon što je više od 20.000 građana potpisalo peticiju kojom su tražili da se koncert otkaže, a novac preusmeri na kupovinu PET/CT uređaja za Klinički bolnički centar Split.

“Ovde se uopšte nije radilo o mogućnosti nabave PET/CT uređaja”, poručio je Šuta.

Grad Split je dan ranije saopštio da bi bruto honorar Dina Merlina iznosio 140.000 evra, a za produkciju na Rivi bilo je planirano 160.000 evra. Šuta je sada rekao da je iznos od 140.000 evra bio procena, jer postupak javne nabavke još nije završen, te da je Merlinov menadžment ponudio da pokrije deo troškova produkcije, oko 80.000 evra.

Gradonačelnik je dodao da mu je žao ljudi koji su već rezervisali smeštaj u Splitu zbog koncerta. Dino Merlin i njegov menadžment se o otkazivanju još nisu oglasili.

Krajem augusta otkazan je i Merlinov koncert u Kraljevu u Srbiji, navodno iz tehničkih razloga.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.