Najavljeno plansko isključenje struje za ponedeljak, 23. novembar

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevenciji kvarova i pripremi distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, u ponedeljak, 23. novembra, bez električne energije biće u Zaječaru deo ulice Hajduk Veljkova ( od ostrva do autobuske stanice), u periodu od 9 i 30 do 13 časova.

Takođe, od 9 do 10 časova struju neće imati deo sela Selačka. Dok će, u periodu od 13 do 14 časova, bez struje biti selo Marinovac.

Podsećamo:

ZC Zaječar: Onemogućeno izdavanje elektronskih recepata u zdravstvenim ustanovama

“Prema zvaničnom obaveštenju nadležne tehničke podrške sistema eZdravlje, sistem je privremeno nedostupan i radi se na otklanjanju nastalih problema”, navodi se u saopštenju ZC Zaječar.

Kako se ističe, uzrok problema nije u informacionom sistemu ZC Zaječar, niti u radu zdravstvenih radnika, već u nedostupnosti centralnog sistema na koji zdravstvene ustanove nemaju neposredan uticaj.

„Svesni smo značaja pravovremenog propisivanja terapije, naročito za pacijente koji redovno koriste lekove zbog hroničnih oboljenja. Molimo pacijente za razumevanje i strpljenje do ponovnog uspostavljanja normalnog rada sistema. O ponovnom uspostavljanju funkcionalnosti sistema javnost će biti blagovremeno obaveštena. Zahvaljujemo na razumevanju“, dodaje se u saopštenju ZC Zaječar.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.