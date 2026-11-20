Dominik de Vilpen najavio kandidaturu na predsedničkim izborima u Francuskoj 2027. godine

Bivši francuski premijer Dominik de Vilpen zvanično je danas objavio kandidaturu na predsedničkim izborima u Francuskoj 2027. godine, upozorivši na, kako je ocenio, “političko propadanje” zemlje i krizu demokratije.

“Kandidat sam”, izjavio je De Vilpen na konferenciji za novinare u Parizu, dodajući da će građanima predstaviti program na kojem je radio poslednjih nekoliko godina, prenosi televizija BFM.

Osnivač političkog pokreta “Humanistička Francuska” ocenio je da se zemlja suočava sa sve većim nezadovoljstvom i zabrinutošću. Kao i da predstojeći predsednički izbori dolaze u periodu izuzetno složenih okolnosti, obeleženih društvenom krizom.

De Vilpen je pozvao na obnovu neposrednog odlučivanja građana putem referenduma. Takođe je i kritikovao stanje francuske demokratije, kao i političko nasleđe predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Dominik de Vilpen najavio kandidaturu na predsedničkim izborima u Francuskoj 2027. godine

On je aktuelnog predsednika nazvao “predsednikom duhom”. A francusku vladu ocenio kao uzdrmanu i nesposobnu da jasno odredi pravac delovanja.

Najavljujući kandidaturu, De Vilpen je poručio da želi da ponudi alternativu političkom nadmetanju desničarskog Nacionalnog okupljanja (RN) i levičarskog pokreta Nepokorena Francuska (LFI). Koje je ocenio kao dominantno u francuskoj politici. Ipak, naglasio je da te dve političke opcije ne stavlja u isti položaj. Navodeći da Nacionalno okupljanje nosi, kako je rekao, nasleđe ksenofobije, rasizma i antisemitizma.

Prema istraživanju javnog mnjenja koje je u sredu objavio Ifop-Fiducial za list “Figaro”, televiziju LCI i radio Sud, De Vilpen je pre zvanične objave kandidature imao podršku 1,5 odsto birača. Našao se pri samom dnu liste po podršci birača.

De Vilpen je bio premijer Francuske od 2005. do 2007. godine, za vreme predsedničkog mandata Žaka Širaka.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

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