Izgoreo magacin italijanske kompanije „Prispin“ nadomak Prijepolja, proizvodnja nije ugrožena

U krugu fabrike „Trenteks“ u Kolovratu, nadomak Prijepolja, tokom protekle noći izbio je veliki požar koji je zahvatio magacinski prostor nekadašnje tkačnice, izdat italijanskoj kompaniji „Prispin“ DOO.

Vatra je izbila nešto posle dva časa iza ponoći, a u objektu su bile uskladištene velike količine sirovina.

U požaru nije bilo povređenih ni ljudskih žrtava, dok je pričinjena velika materijalna šteta.

Direktor kompanije „Prispin“ Saša Danojlić izjavio je da je najvažnije to što niko nije stradao. Naglasio je da, uprkos velikoj šteti, proizvodnja neće biti ozbiljnije ugrožena.

Izgoreo magacin italijanske kompanije „Prispin“ nadomak Prijepolja, proizvodnja nije ugrožena

„Najbitnije je da nema povređenih niti žrtava. Ostala je samo materijalna šteta, a to ćemo nekako rešiti, kako budemo znali i umeli. Istragu ćemo prepustiti nadležnim organima. Nemam sumnje da će oni obaviti svoj posao kako treba, utvrditi sve okolnosti i rasvetliti kako je došlo do požara“, rekao je Danojlić.

On je istakao da je kompanija već preduzela korake kako bi što pre nastavila redovnu proizvodnju.

„Proizvodnja nije ugrožena. Doći će do manjeg kašnjenja, ali smo već naručili nove sirovine i proizvodnju ćemo vrlo brzo nastaviti. Malo smo pokleknuli, ali verujem da ćemo se posle ovoga vratiti jači i bolji“, poručio je Danojlić.

Direktorka preduzeća „Trenteks“ Suanita Čelebić potvrdila je da je požar zahvatio čitav prostor nekadašnje tkačnice, koji je pre dve godine izdat u zakup italijanskoj kompaniji.

„Kao što vidite, noćas je došlo do velikog požara u objektu nekadašnje tkačnice. Požar je zahvatio ceo prostor, odnosno čitav pogon, a materijalna šteta je, prema prvim procenama, totalna. Ono što je najvažnije jeste da u objektu nije bilo radnika, jer je reč o magacinskom prostoru. Tako da, srećom, niko nije povređen“, izjavila je Čelebić.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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