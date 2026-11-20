Tužilaštvo podnelo optužni predlog protiv Šapića, traže najmanje tri godine zatvora

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Trećem osnovnom sudu optužni predlog protiv gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Optužba je podignuta zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. Krivičnog zakonika.

Šapiću se stavlja na teret da je 28. septembra ove godine, oko 21.15 časova, u Ulici Partizanske avijacije na Novom Beogradu, nakon kraće rasprave, uhvatio odbornicu Tatjanu Mićić za desnu ruku i udario je pesnicom u lice. Oštećena je zadobila prelome nosne kosti i dela gornje vilice, kao i povrede vrata i desne ruke, koje su zajedno predstavljale tešku telesnu povredu.

Tužilaštvo podnelo optužni predlog protiv Šapića, traže najmanje tri godine zatvora

Tužilaštvo je u roku kraćem od dva meseca ispitalo svedoke, pregledalo snimke video nadzora, pribavilo medicinsku dokumentaciju i nalaz sudskog veštaka, pa je podnelo optužni predlog. Predložilo je da sud Šapića oglasi krivim i osudi ga na kaznu zatvora od najmanje tri godine, kao i da mu izrekne meru bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom.

Šapić je odmah nakon događaja negirao da je udario odbornicu Kreni-Promeni, tvrdeći da ju je samo odgurnuo kada je njen suprug krenuo ka njemu. Pokret je potom objavio snimak na kom se vidi udarac dok je Mićić telefonirala i snimala raspravu. Veštak je potvrdio teške povrede, a opozicija je odmah tražila da gradonačelnik ode sa čela prestonice.

Zajecaronline/N1/J.V.

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