Istraživanje: Nova pilula pokazala obećavajuće rezultate u lečenju raka pankreasa

Eksperimentalni lek “daraksonrasib”, koji se uzima jednom dnevno u kombinaciji sa hemoterapijom, pokazao je obećavajuće rezultate u lečenju uznapredovalog raka pankreasa.

Kod pojedinih pacijenata doveo je do smanjenja, pa čak i nestanka tumora vidljivih na snimcima, pokazali su rezultati ranog kliničkog ispitivanja.

U ispitivanju je učestvovao 61 pacijent sa uznapredovalim rakom pankreasa koji se proširio na druge organe, preneo je BBC. Kod oko 90 odsto pacijenata tumori su prestali da rastu. Dok je kod nešto više od 60 odsto zabeleženo njihovo smanjenje ili nestanak. Kod približno osam odsto pacijenata, odnosno jednog od 12, tumori više nisu bili vidljivi na CT snimcima.

Istraživanje je pratilo pacijente u proseku godinu i po dana, a kod nekih se bolest tokom tog perioda nije vratila.

Ipak, lekari upozoravaju da rezultati ne znače da je rak izlečen. Potrebna su duža ispitivanja kako bi se utvrdilo koliko dugo lek može da drži bolest pod kontrolom. Kao i da li može da dovede do trajne remisije.

“Daraksonrasib” deluje tako što blokira određene mutacije proteina KRAS, odnosno promene koje podstiču rast tumora i prisutne su kod većine slučajeva raka pankreasa.

Istraživači smatraju da bi ovaj pristup mogao da bude koristan i u lečenju drugih vrsta raka sa sličnim mutacijama.

Organizacija Cancer Research UK ocenila je rezultate kao najveći napredak u lečenju raka pankreasa u poslednjih nekoliko decenija. I

straživači ističu da bi kombinacija novog leka i hemoterapije mogla da produži period tokom kojeg bolest ne napreduje. Ali i potencijalno i ukupno preživljavanje pacijenata.

Rak pankreasa jedan je od najtežih za lečenje, a većina pacijenata sa uznapredovalom bolešću preživljava mesecima, a ne godinama.

U Velikoj Britaniji se godišnje dijagnostikuje oko 11.500 slučajeva, dok od te bolesti umre približno 10.200 ljudi.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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