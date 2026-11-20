Otkazuju se božićni vašari širom Nemačke

Nekoliko tradicionalnih božićnih marketa u Nemačkoj otkazano je ove godine zbog manjka novca u gradskim kasama, kašnjenja u finansijskim obavezama. Kao i zbog skupih bezbednosnih propisa, nezavršenih građevinskih radova, pa čak i najezde žižaka, piše Bild.

Gradovi u kojima ove godine neće biti tradicionalne božićne manifestacije su Berlin i Hanover. Dok će u nekim mestima u Nemačkoj božićne pijace biti održane, ali posetioci moraju da prihvate smanjeni program.

Ovi incidenti se uklapaju u širi trend, jer su, prema nacionalnom istraživanju, ukupni troškovi gradskih festivala i božićnih pijaca porasli su u proseku za 44 odsto u roku od tri godine.

Pojačane mere bezbednosti sada odnose četvrtinu budžeta božićnih marketa. Pa je za gradove i organizatore događaja pitanje koliko još božićnih manifestacija mogu da organizuju u budućnosti.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.