BRNABIĆ NAPALA ČUPIĆA ZBOG IMOVINE, A SAD SE OTVARA NJENA IMOVINSKA KARTA: MILIONI U NEKRETNINAMA I AKCIJE DRŽAVNIH PREDUZEĆA

Poslanica Srpske napredne stranke Ana Brnabić u skupštinskoj sali je optužila novoizabranog predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića da nije „isposnik, već tajkun sa sedam ili devet stanova i ne znam koliko hladnjača i kamiona“.

Time je otvorila pitanje imovinskog stanja javnih funkcionera.

Portal IZLAZ.com objavio je da uvid u imovinu same Brnabićeve pokazuje milionske nekretnine na ekskluzivnim lokacijama, kao i dugogodišnje posedovanje akcija državnih preduzeća, uključujući i Telekom.

Brnabićeva je time pokrenula temu koju je pomenuti portal odmah preokrenuo u smeru njenih sopstvenih poseda.

Dok se u Skupštini nastavlja rasprava o mandatu i budućem rukovodstvu, ovakve razmene izjava dodatno podgrevaju interesovanje za finansijske kartone i jednih i drugih.

Stan na Dedinju vredan 1,3 miliona evra i kuće na ostvru Krk vrede više stotina hiljada evra samo su deo imovine u vlasništvu poslanice koja je novoizabranog predsednika Skupštien optužila da je tajkun.

Aleksandar Čupić u obavezi je da po stupanju na javnu funkciju Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) dostavi izveštaj svoje imovine. Izveštaji Ane Brnabić, ipak, već su dostupni, i pokazuju posedovanje značajne imovine, a bivša predsednica Narodne skupštine povezivana je i sa vlasništvom nekoliko firmi i kompanija.

Imovina Ane Brnabić obuhvata: stan i garažu na Dedinju, nekretnine i zemljište na ostrvu Krk u Hrvatskoj, a tokom svoje karijere posedovala je automobil, akcije, i bila vlasnica, suvlasnica, direktorka ili zastupnica nekoliko preduzeća, udruženja i fondacija.

Pored posedovanja ove imovine, Ana Brnabić i dalje, nakon odlaska sa funkcije, boravi u vili “Bor” na Dedinju, bivšoj vili Jovanke Broz.

Imovinske karte Ane Brnabić

Svoj prvi imovinski izveštaj Brnabić je prijavila 2016. godine, kao ministarka državne uprave i lokalne samouprave, sa platom koja iznosi oko 88.000 dinara. Te godine Brnabić je prijavila puno vlasništvo stana (328 metara kvadratnih) i garaže, koje je kupila 2014. godine, kao i nasleđene dve kuće (167 i 30 metara kvadratnih) iz 2006. godine na ostrvu Krk.

Kako je pisao portal KRIK stan i garaža nalaze se u blizini Belog dvora. Stan sa potkrovljem kupljen je delom iz kredita, zbog čega je opterećen hipotekom. Procenjena vrednost ove nekretnine bila bi više od 1,3 miliona evra. Garaža od 19 kvadrata procenjuje se na oko 25.000 evra.

Ovaj stan delom je finansiran iz kredita, a u periodu od 2016. do 2024. godine, taj kredit Brnabić je otplaćivala platama koje nisu prelazile 145.000 dinara.

Sa stupanjem na funkciju predsednice Narodne skupštine 2024. godine njena prijavljena mesečna zarada skače sa 145.000 na 211.000 dinara mesečno. Prihodi sa državnih funkcija jedini su prihodi koje je Brnabić prijavljivala od kada je stupila na mesto ministarke 2016. godine.

Iste godine prijavila je posedovanje automobila Tojota Rav-4 finansiran lizingom.

Brnabić je 2016. godine prijavila da je vlasnica dve kuće na ostrvu Krk u Hrvatskoj, i da je nasledila obe. Kuću od 30 kvadrata u svom prvom imovinskom izveštaju ASK-u opisala je kao staru i devastiranu, ali je u međuvremenu prestala da je tako opisuje.

„Kuću su izgradili moji baka i deda 1980. godine. Porodični dogovor je bio da se sva dedina imovina u Hrvatskoj prebaci na moje ime tokom ostavinske rasprave, ali je realno da je cela imovina u Hrvatskoj i dalje porodična“, navela je Brnabić za KRIK u intervjuu 2016. godine.

Pored toga, narodna poslanica poseduje 89 ari zemlje na ostrvu Krk u Hrvatskoj, pokazuju podaci tamošnjeg katastra. Brnabić je 2016. rekla da je i zemljište prijavila ASK, ali ono se u različitim momentima pojavljivalo i nestajalo iz imovinske karte. „Zemljišne knjige nisu decenijama sređivane i vlasnik sam zemlje zajedno sa nekada i više od 25 vlasnika (naslednika prvobitnih vlasnika).“

Sa promenom funkcija menjala se i njena imovina, bila je vlasnica više desetina akcija preduzeća Aerodrom “Nikola Tesla”, NIS, Akcionarskog fonda i Telekoma, koje prema poslednjim podacima iz 2024. godine više ne poseduje. Od 2022. godine Brnabić ne prijavljuje posedovanje automobila.

Njena imovina nije se značajno menjala od ulaska u politiku.

Firme i karijera pre politke

Iako se imovina Ane Brnabić nije značajnije menjala tokom vršenja javnih funkcija, mesta u vlasničkoj strukturi velikog broja firmi i preduzeća treba posebno izdvojiti. Ona je bila vlasnica, suvlasnica ili direktorka firmi “Continental Wind Serbia”, “Development consulting group“, “Energy & Innovation” i fondacije „Peksim“.

Prema podacima KRIK-a, Brnabić je od 2013. godine direktorka firme “Continental Wind Serbia”, koja je preko vlasničke strukture povezana sa firmom Continental Wind” koja se bavi obnovljivom energijom i posluje u nekoliko država: Rumuniji, Bugarskoj, Poljskoj i Australiji.

Ona je na ovoj poziciji zamenila Lidiju Zulmu Udovički, sestru Kori Udovički, koju je Brnabić 2016. godine takođe nasledila na poziciji ministarke za državnu upravu.

“Development consulting group“ (DCG) je konsultantska kompanija koja savetuje klijente u oblastima dobre uprave, javno-privatnog dijaloga, održivog razvoja i slično. Osnovalo ju je nekoliko domaćih i međunarodnih razvojnih stručnjaka u martu 2005. godine, a pet meseci kasnije Brnabić postaje suvlasnica sa 18 odsto vlasništva.

Januara 2009. Brnabić povećava svoj udeo u firmi na 20 odsto i postaje zamenica predsednika upravnog odbora. Krajem 2014. napušta firmu – svoj vlasnički udeo podelila je na jednake delove i poklonila ostalim suvlasnicima.

Brnabić je u julu 2015. osnovala preduzeće “Energy & Innovation” sa kontroverznim beogradskim advokatom Igorom Isailovićem koji osniva ofšor firme i blizak je saradnik tadašnjeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Firma je registrovana za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, ali njeni poslovi nisu poznati.

Brnabić je bila većinska vlasnica „Energy & Innovation“ sa 70 odsto udela, a Isailović vlasnik ostatka. Tri dana pre nego što je postala ministarka u avgustu 2016, Brnabić je svoj vlasnički udeo besplatno prenela na svoju partnerku Milicu Đurđić, koja je bila direktorka firme.

Dan pre nego što je postala ministarka, 2016. godine, podnela je ostavku i u Srpskom udruženju za energiju vetra, čije su članice između ostalih bile firma Ane Brnabić „Continental Wind Serbia“ i „MK Holdinga“ Miodraga Kostića.

Dok novoizabranog predsednika parlamenta javno etiketira kao „tajkuna” zbog privatnog biznisa i nekretnina, podaci pokazuju da ni sama Brnabić u politiku nije ušla kao „isposnik”, već sa imovinom čija se tržišna vrednost meri u milionima evra i mrežom poslovnih kontakata koja je godinama povezivala domaće i strane energetske kompanije.

Zajecaronline/Izlaz/J.V.

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