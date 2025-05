VUČIĆ U JELAŠNICI: NAJAVIO IZGRADNJU POGONA NAMENSKE INDUSTRIJE I POZVAO NA JEDINSTVO U ZAJEDNICI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je svoje obraćanje u Jelašnici, gde je održao svoj četvrti događaj u okviru posete Zaječaru i okolnim mestima.

„Imam mnogo obaveza, a ovo mi je četvrti događaj ovde u Zaječaru, i još ih imam. Molim predsednike opština da samo razgovaraju sa ljudima – ljudi će to znati da poštuju. Imamo mnogo posla: da uradimo puteve, da dovedemo investitore, da plate budu veće i da dostignemo nivo plata u Boru, kao i u svim drugim opštinama.

U Zaječaru i Prahovu podići ćemo pogone i fabrike namenske industrije Srbije, što će se odnositi i na Negotin, Jabukovac, Mihajlovac, Dušanovac, Kobišnicu i Radujevac, donoseći dobrobit kao što je već urađeno u Prahovu i Negotinu.

VUČIĆ U JELAŠNICI: NAJAVIO IZGRADNJU POGONA NAMENSKE INDUSTRIJE I POZVAO NA JEDINSTVO U ZAJEDNICI

Na kraju, želim da vam se zahvalim na pažnji i ljubavi. Živela Jelašnica, živelo Zaječar, živelo Negotin, živela Srbija“, poručio je predsednik Vučić.

ZajecarOnline/ I.R.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.