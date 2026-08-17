Grljan u znaku frule: Izabrani najbolji na “Saboru frulaša”

„Sabor frulaša“ jedna je od najstarijih manifestacija u Srbiji, na kojoj učestvuju takmičari na tradicionalnim duvačkim instrumentima: frula, okarina, duduk, dvojnice i gajde.

42. Sabor je tradicionalno i ove godine održan u selu Grljan kraj Zaječar, 15. i 16. avgusta, okupivši veliki broj posetilaca i učesnika.

Grljan u znaku frule: Izabrani najbolji na “Saboru frulaša”

Stručni žiri u sastavu: Svetlana Azanjac, etnomuzikolog i muzički urednik RTS-a u penziji, Maja Milenković, diplomirani muzičar pedagog, umetnički rukovodilac Gradskog pevačkog društva ,,Stevan Mokranjac” i Miloš Jakovljević, etnolog i instrumentalista na kavalu doneo je odluku da za najboljeg frulaša u kategoriji učesnika 6-12 godina, proglasi Marija Jovanovića iz Luke.

U kategoriji 12-16 godina najbolji frulaš i dudučar je Vuk Drenovac iz Jovanovca kod Kragujevca. Vuk je dobio i specijalnu pohvalu za očuvanje izvornog narodnog stvaralaštva muziciranjem na fruli, duduku, okarini i cevari.

Sonja Šipić iz Beograda je pobednik u kategoriji dvojničara starijih od 16 godina.

U revijalnom delu programa nastupili su: Ženska pevačka grupa iz Ružinaca u Bugarskoj i folklorne grupe ,,Novo brdo” iz Novog Brda na Kosovu i Metohiji, ,,Mladost” iz Krepoljina, ,,Vuk Karadžić” iz Stamnice, ,,Živojin Žika Ivković”iz Šljivara i domaćini iz Grljana.

U pratećem delu programa organizovano je takmičenje u kuvanju gulaša. Pobednik je ekipa AJDUCI iz Grljana.

Organizator smotre je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Zaječara i Mesnom zajednicom Grljana. Pokrovitelj je grad Zaječar.

Zajecaronline/N.S.

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