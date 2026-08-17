Grljan u znaku frule: Izabrani najbolji na “Saboru frulaša”
„Sabor frulaša“ jedna je od najstarijih manifestacija u Srbiji, na kojoj učestvuju takmičari na tradicionalnim duvačkim instrumentima: frula, okarina, duduk, dvojnice i gajde.
42. Sabor je tradicionalno i ove godine održan u selu Grljan kraj Zaječar, 15. i 16. avgusta, okupivši veliki broj posetilaca i učesnika.
Grljan u znaku frule: Izabrani najbolji na “Saboru frulaša”
Stručni žiri u sastavu: Svetlana Azanjac, etnomuzikolog i muzički urednik RTS-a u penziji, Maja Milenković, diplomirani muzičar pedagog, umetnički rukovodilac Gradskog pevačkog društva ,,Stevan Mokranjac” i Miloš Jakovljević, etnolog i instrumentalista na kavalu doneo je odluku da za najboljeg frulaša u kategoriji učesnika 6-12 godina, proglasi Marija Jovanovića iz Luke.
U kategoriji 12-16 godina najbolji frulaš i dudučar je Vuk Drenovac iz Jovanovca kod Kragujevca. Vuk je dobio i specijalnu pohvalu za očuvanje izvornog narodnog stvaralaštva muziciranjem na fruli, duduku, okarini i cevari.
Sonja Šipić iz Beograda je pobednik u kategoriji dvojničara starijih od 16 godina.
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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