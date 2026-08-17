Sokobanja nova stanica Ekspo karavana. Predstavljeni turistički potencijali i tradicija tog kraja

Sokobanja je bila nova stanica Ekspo karavana – Paviljon igre, pokazajući deo onoga što Srbija može da ponudi milionima posetilaca tokom održavanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu.

Program je okupio brojne građane i turiste. Akcenat je stavljen na turističke potencijale, tradiciju ali i gastronomiju tog kraja.

Direktorka Sektora marketinga kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Jelena Parezanović istakla je da je cilj Ekspo Karavana da se građanima približe načini na koje i sami mogu da postanu deo programa Ekspa 2027. Ujedno je i cilj da se lokalnim sredinama predstave mogućnosti da dolazak miliona posetilaca iskoriste za promociju svojih turističkih, privrednih i investicionih potencijala.

U paviljonu “Srpska kuća” lokalne samouprave će imati priliku da predstave svoje turističke i investicione potencijale. Dok je kroz program “Upoznaj Srbiju” namera da se strani gosti motivišu da nakon jednog ili dva dana provedena na Ekspu nastave putovanje i upoznaju druge delove zemlje.

Predsednik Opštine Sokobanja Miodrag Nikolić istakao je da će Ekspo 2027 biti prilika da Sokobanja međunarodnoj publici predstavi ono po čemu je već prepoznatljiva.

Sokobanja nova stanica Ekspo karavana, predstavljeni turistički potencijali i tradicija tog kraja

“Sokobanja ima više od 35 uređenih izletišta, akva-park, jezera, reke i planine. Ali ono što smo danas posebno želeli da predstavimo turistima i našim sugrađanima jeste bogata gastronomska ponuda. Više od sto domaćica i izlagača predstavilo je svoje specijalitete i domaće proizvode poljoprivrednih gazdinstava. Ruralni turizam kod nas se veoma intenzivno razvija, uporedo sa hotelskim turizmom. I Ekspo je prilika da sve to predstavimo gostima koji će sledeće godine doći u Srbiju”, rekao je Nikolić.

Takođe je istakao veliki turistički potencijal ovog kraja i interesovanje za sadržaje koje Sokobanja nudi, s obzirom da trenutno tamo boravi više od 20.000 turista.

Inovacije i savremene tehnologije bile su deo programa Ekspo karavana i u Sokobanji. Uz podršku kompanije Telekom Srbija, platinum sponzora specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, posetioci su u posebno osmišljenom prostoru mogli da se upoznaju sa digitalnim rešenjima i tehnologijama koje će doprineti iskustvu posetilaca tokom izložbe.

Ekspo karavan nastavlja put kroz Srbiju sa porukom da prilika koju donosi Ekspo 2027 pripada čitavoj zemlji i da svaki njen kraj ima svoju priču koju može da predstavi svetu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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