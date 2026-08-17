SAŠA MIRKOVIĆ PORUČIO MENADŽMENTU SFF-A: „Hadžihafizbegović je šovinista, ne računajte na Hype” (VIDEO)

Direktor i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković, poznat po tome što bez ustezanja govori ono što misli i otvoreno se zalaže za svoje stavove, oglasio se povodom svog odsustva sa ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala.

„Ćao svima, da se i ja oglasim. Mnogi moji prijatelji me pitaju zašto nisam prisutan na Sarajevo film festivalu. Pa, zato što smo mi jedina produkcija koja snima na teritoriji Bosne i Hercegovine u poslednje dve godine, upošljava glumce Bosne i Hercegovine u poslednje dve godine. U našim serijama i filmovima igra ukupno devet prvaka drame Bosne i Hercegovine od deset koliko ih ima. A taj deseti dobija nagradu zato što propagira nacionalizam na, rekao bih ovako, jednoj šovinističkoj bazi.

To mi se ne sviđa jer ja volim sve ljude, poštujem sve nacije i nacionalnosti, poštujem sve vere, volim sve Sarajlije, volim Sarajevo. Ali ne volim to što rade na Sarajevo film festivalu. Napravili su vašar od toga umesto da naprave ono što je najbolje za filmske radnike, a to je da poboljšaju standard filmskih radnika, da se izbore za filmske radnike, da rade i da snimaju.

Oni nagrađuju one koji se bave propagiranjem vrednosti koje nisu dobre. Iz tog razloga neću da podržim ove godine i neću u budućnosti ukoliko tako bude nastavljeno. Neće ni Hype produkcija. Ali, ukoliko se budu popravili i ukoliko budu vratili Sarajevo film festival na „Sarajevo, ljubavi moja”, na Sarajevo koje je otvorenog srca za sve narode, narodnosti. Za sve ljude, vere… Bez obzira na boju kože, bez obzira na nacionalnu pripadnost, onda ću vrlo rado biti i na crvenom tepihu i gost Sarajevo film festivala.

Do tada na mene ne računajte iako ste mi pozivnicu poslali. Kao ni na bilo koga iz Hype produkcije. Vidimo se i nadam se da će ovo neko shvatiti šta sam rekao i šta nije dobro. I nadam se da će u budućnosti ispraviti. Toliko od mene u ovom javljanju – zaključio je Saša Mirković.

Saša Mirković je ovim obraćanjem još jednom potvrdio da ne beži od javnog iznošenja svojih stavova, ali je istovremeno ostavio otvorena vrata za buduću saradnju ukoliko, kako kaže, festival ponovo bude mesto otvoreno za sve.

Njegova poruka je jasna – ne odriče se Sarajeva niti ljudi koji u njemu žive. Već želi da, kako smatra, Sarajevo Film Festival ponovo bude ono što bi trebalo da bude: mesto koje okuplja filmske radnike, umetnike i publiku bez podela.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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