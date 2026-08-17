U Srbiji danas sunčano i toplo. Evo kada stiže osveženje!
Kako se navodi u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će danas, 17. avgusta, biti sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području i jak.
Posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde će uslediti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.
Najniža temperatura biće od 10 do 22 stepena, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.
U Zaječaru danas minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 34° C. Duvaće slab, jugozapadni vetar.
U Srbiji danas sunčano i toplo. Evo kada stiže osveženje!
U utorak (18. avgusta) očekuje se promenljivo oblačno i svežije vreme. Na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje sredinom dana i posle podne.
Zajecaronline/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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