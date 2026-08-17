U Srbiji danas sunčano i toplo. Evo kada stiže osveženje!

Kako se navodi u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će danas, 17. avgusta, biti sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području i jak.

Posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde će uslediti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Najniža temperatura biće od 10 do 22 stepena, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.

U Zaječaru danas minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 34° C. Duvaće slab, jugozapadni vetar.

U Srbiji danas sunčano i toplo. Evo kada stiže osveženje!

U utorak (18. avgusta) očekuje se promenljivo oblačno i svežije vreme. Na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje sredinom dana i posle podne.

Zajecaronline/N.S.

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