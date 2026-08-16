Tri crvena slova u avgustu!

Avgust 2026. u crkvenom kalendaru donosi tri praznika obeležena crvenim slovom. Pored Preobraženja i Velike Gospojine, mesec je otvorio Ilindan, praznik Svetog proroka Ilije, koji je iza nas i obeležen je 2. avgusta. Ilija spada u red najpoštovanijih svetitelja među Srbima, a dan njegovog obeležavanja ujedno je jedan od najčešćih datuma krsne slave kod srpskih porodica.

Preobraženje Gospodnje, 19. avgusta, posvećeno je sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor i ubraja se u 12 velikih Hristovih praznika u pravoslavlju.

Velika Gospojina, 28. avgusta, crkvenim imenom Uspenje Presvete Bogorodice, slavi se kao dan kada je Majka Božija uznesena na nebo i jedan je od 12 najvećih hrišćanskih praznika uopšte.

Zajecaronline/informer/J.V.

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