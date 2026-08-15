Pravila Gospojinskog posta!

Gospojinski post, jedan od četiri višednevna posta u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, počeo je juče, 14. avgusta, a traje do Velike Gospojine, 28. avgusta.

Datumi Gospojinskog posta su nepokretni i ne zavise od datuma Vaskrsa, pa se svake godine on odvija u istom periodu avgusta.

Prema crkvenom pravilu, Gospojinski post se posti strogo, pretežno na vodi, bez upotrebe ulja i vina. Sreda i petak su dani najstrožeg uzdržanja, kada se ne koriste ni ulje ni vino. Subota i nedelja donose blago razrešenje, pa su tada dozvoljena i ulje i vino, ali i dalje bez ribe, mesa i mlečnih proizvoda.

Izuzetak koji mnogi s nestrpljenjem iščekuju dolazi 19. avgusta, na praznik Preobraženja Gospodnjeg. Toga dana dozvoljena je riba, bez obzira u koji dan nedelje praznik pada. Ove godine Preobraženje pada u sredu, što je posebno uočljivo, jer bi ta sreda inače bila jedan od najstrožih posnih dana. Postoji i narodni običaj koji je neodvojivo vezan za ovaj praznik: mlado grožđe se po tradiciji ne jede sve do Preobraženja, kada se u crkvi blagosilja i tek tada može da se stavi na sto.

Pravila Gospojinskog posta!

Velika Gospojina u petak

Ove godine Velika Gospojina, 28. avgusta, pada u petak, dan koji je po crkvenom tipiku uvek posni. Zbog toga, iako je Gospojinski post tehnički završen 27. avgusta, na sam praznik se ne prelazi na mrsnu trpezu. Na Veliku Gospojinu 2026. dozvoljeni su riba, hrana pripremljena na ulju i vino, dok meso, mleko, mlečni proizvodi i jaja i dalje nisu na stolu. Potpuno razrešenje posta nastupa tek 29. avgusta.

Zajecaronline/informer/J.V.

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