Počela isplata jednokratne pomoći niškim osnovcima od 20.000 dinara

U Nišu je počela isplata jednokratne pomoći od 20.000 dinara za sve učenike osnovnih niških škola, rekla je danas načelnica Gradske uprave za socijalnu i porodičnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport Suzana Jovanović.

Kako navode iz Gradske uprave za obrazovanje socijalnu i porodičnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport, novac je već počeo da stiže na račune roditelja i očekuje se da tokom narednih dana novac dobiju i ostali roditelji osnovaca.

Jovanović je rekla za TV Zona Plus da će ove godine oko 19.000 učenika dobiti pomoć grada Niša pred polazak u školu.

“Isplata je počela, neki roditelji su dobili sredstva juče, dosta roditelja će i danas dobiti sredstva, škole rade na tome, posao je obimniji zbog većeg broja đaka, naročito u našim gradskim školama koje imaju preko hiljadu učenika. Tako da mislim da će danas roditelji seoskih škola i škola sa manjim brojem učenika dobiti sredstva, a možda i sutra. Od ponedeljka već sigurno očekujemo da će sredstva leći i na tekuće račune ostalih roditelja”, rekla je Jovanović.

Počela isplata jednokratne pomoći niškim osnovcima od 20.000 dinara

Za sve osnovce obezbeđena je pomoć od 20.000 dinara, od prvog do osmog razreda, dodala je ona.

“Preko naše uprave ide i dodatna pomoć prvacima. Roditelji treba da se jave. To su porodice u kojima je jedan od roditelja nezaposlen ili prima minimalac. Mogu da odu na naše šaltere u Nikole Pašića i vide koja je dokumentacija potrebna. Tako mogu da očekuju pomoć, pored 20.000 dinara, i dodatnih 12.000 dinara za njihove prvake”, ističe Jovanović.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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