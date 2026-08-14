Metalni ukus u ustima: Evo šta vam organizam poručuje

Metalni ukus u ustima deluje kao bezazlen i prolazan osećaj koji se lako zanemari, pogotovo ako ga osetite tek povremeno. Međutim, ovaj neprijatan ukus može se javljati učestalo i trajati dugo i to može biti znak čak i ozbiljnijih zdravstvenih stanja.

Ovaj specifičan ukus, koji mnogi opisuju kao da imaju “novčić u ustima”, ponekad se javlja bez očiglednog razloga – bez vidljive krvi, ranica ili oštećenja. Dobra vest je da se većina uzroka može uspešno rešiti, ali je ključno prepoznati signale koje vam telo šalje i reagovati na vreme.

Četiri najčešća razloga zbog kojih osećate metalni ukus u ustima i kada bi trebalo da potražite stručnu pomoć.

Virusi i respiratorne infekcije

Jedan od najčešćih uzroka metalnog ukusa u ustima su virusne i bakterijske infekcije gornjih disajnih puteva. Kada su grlo i nosne šupljine pogođeni, može doći do promena u receptorima ukusa, što izaziva čudan osećaj u ustima. U nekim slučajevima osećaj može trajati i nedeljama. Ipak, većina pacijenata primeti poboljšanje nakon primene antibiotika (kod bakterija) ili jednostavno s vremenom.

Fizičko naprezanje i intenzivan trening

Tokom napora može doći do mikropovreda kapilara u nosu i disajnim putevima, što može izazvati blago krvarenje koje ne primetite, ali ga zato osetite. Taj metalni ukus je zapravo posledica prisustva male količine krvi u ustima. Kako ne bi došlo do toga stručnjaci savetuju više hidratacije, pauze tokom vežbanja i korišćenje fiziološkog rastvora za nos.

Problemi sa zubima i desnima

Upale desni, često mogu biti uzročnici metalnog ukusa. Dolazi do sitnih krvarenja iz kojih gvožđe ulazi u pljuvačku. Iako ta krvarenja nisu uvek vidljiva, jezik i receptori za ukus ih jasno registruju. Redovne posete stomatologu i dobra oralna higijena ključ su za prevenciju ovog problema.

Lekovi i suplementi

Više stotina lekova može imati nuspojavu u vidu metalnog ukusa – od običnih antihistaminika i antidepresiva do jakih terapija kao što je hemoterapija. Slično deluju i neki suplementi sa visokim sadržajem gvožđa, cinka ili kalcijuma.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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